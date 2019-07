Otra caída del dólar: esta vez 1,62% y salta la polémica entre los exportadores y el BCU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar hoy a nivel interbancario cotizó en promedio a $ 33,83, el menor nivel desde el 8 de abril de este año y con una caída de 1,62%, la quinta consecutiva.



La moneda estadounidense ya encendió la alarma en la Unión de Exportadores (UEU). "No puede seguir bajando, hay empresas en situación bastante frágil para que venga esto de yapa", dijo a El País la responsable de asesoría económica, comunicación y medio ambiente de la UEU, María Laura Rodríguez.



Recordó que en el primer semestre del año, el Banco Central intervino "con contundencia" cuando la moneda estadounidense subía fuertemente y sin embargo ahora que baja lo hace "muy tímidamente".



Ayer, el BCU intervino en el mercado de futuros con compras por US$ 11 millones y hoy adquirió US$ 4 millones en el mercado contado (spot) y otros US$ 12 millones a futuro (al 27 de agosto y 27 de septiembre).



Al respecto, el presidente del Central, Alberto Graña señaló en rueda de prensa esta tarde que se intervino “para evitar una caída brusca del tipo de cambio”.



El fenómeno lo asoció a la llegada de capitales a los países emergentes luego de “las señales de la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo de que la política monetaria se volverá aún más laxa”, sumado al anuncio de ayer de la confirmación de la inversión en una segunda planta de celulosa de UPM que generó “una presión vendedora en el mercado de cambios que hizo necesario intervenir”.



“No hay pisos ni techos para el tipo de cambio, es flotante y acompaña las tendencias globales”, subrayó Graña.



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 30 centésimos hoy y cerró a $ 33,10 y $ 34,60 compra y venta respectivamente.



EN EL MUNDO, PEQUEÑA BAJA DEL DÓLAR

A nivel global, el índice dólar tenía un leve declive luego de tres días de avance. La moneda casi no reaccionó al testimonio del exfiscal especial Robert Mueller, quien dijo que su investigación no exoneraba completamente al presidente Donald Trump de cargos de obstrucción a la justicia.



Los mercados están centrados en las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal, el jueves y la semana próxima, respectivamente. Se calculan un 54% de probabilidades de que el BCE baje sus tasas en 10 puntos básicos.



La expectativa de un recorte de los tipos del BCE subió luego de que el índice de gerentes de compras de la zona euro bajó a un mínimo de tres meses en junio.



En las operaciones de media sesión, el euro bajaba levemente a US$ 1,1146 luego de caer a US$ 1,1128, mínimo desde el 30 de mayo.



[CON INFORMACIÓN DE REUTERS]