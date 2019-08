La calma del dólar tras la fuerte suba

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario volvió a bajar ayer por segunda jornada consecutiva, en este caso 0,47%, y en promedio cotizó en $ 36,33. En lo que va de agosto la variación al alza es de 5,76% mientras que en 2019 se incrementa 12,16%.



La divisa estadounidense cotizó entre $ 36,29 y $ 36,40 para cerrar en $ 36,32.



El Banco Central (BCU) no intervino, por segunda jornada en el mercado de cambios, si bien en los siete días previos a no intervenir vendió US$ 261 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 62 transacciones por un monto de US$ 40,6 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 16 céntimos y cerró con a $ 35,57 a la compra y $ 37,07 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense subió 0,47% y finalizó en 4,04 reales. En el mes de agosto el dólar en Brasil lleva un alza de 7,42% y en el año de 4,35%.



En igual sentido, en Argentina la moneda americana cotizó al alza por segunda jornada consecutiva, con una suba de 0,13% para cerrar en 55,09 pesos argentinos. En lo que va del mes, el dólar en Argentina acumula una suba de 25,55% y en el año aumenta 46,13%.



A nivel global, el dólar cayó ayer, pero se movió dentro de un rango estrecho, mientras los inversores aguardaban algún anuncio o declaración de la Reserva Federal esta semana en el simposio de Jackson Hole, un evento en que se discutirá el deterioro del panorama económico mundial.



Los participantes del mercado esperan que la Fed anuncie estímulos o indique que está en una senda de reducción de las tasas de interés en Estados Unidos, un escenario visto como negativo para el dólar.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará hoy y hay muchas expectativas de que aclare minutas de la última reunión del banco central, que se publicaron el miércoles, y de que su discurso calme los temores del mercado sobre la perspectiva de una recesión.



Sin embargo, Powell podría contrariar las expectativas de una baja agresiva de las tasas de interés. (Con información de Reuters).