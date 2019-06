¿Cómo cambia cada seis meses el cálculo de la jubilación por AFAP?

Es difícil que un trabajador sin conocimientos avanzados sobre finanzas pueda comprender el sistema de cálculo de las jubilaciones por AFAP -denominadas rentas vitalicias, porque son pagas por una aseguradora en base al dinero ahorrado y rentabilizado- y en qué momento le conviene más pasar a retiro. Sin embargo, es lo que debería hacer viendo las reglas que rigen desde comienzos del 2018.

En esa oportunidad, el Banco Central (BCU) -regulador del mercado de AFAP y de seguros- modificó los criterios que rigieron durante 20 años el cálculo de las rentas vitalicias, pasando de valores fijos y preestablecidos a nuevas fórmulas variables en el tiempo y que se actualizan periódicamente.

En primer orden, variaron las tablas de mortalidad utilizadas para el cálculo de la jubilación, que pasaron a ser unisex y se ajustaron para reflejar el aumento de la esperanza de vida. También se sumó como criterio la probabilidad de dejar beneficiarios en caso de fallecimiento del titular de la renta.



Sin embargo, el principal cambio fue que la tasa de interés técnico, que se suma al ahorro individual al momento del cálculo jubilatorio, pasó de un valor fijo (era 1,5%) a determinarse por una curva de rendimiento de los títulos de deuda en la Unidad Previsional (UP), -que está indexada al Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) por el que ajustan anualmente las jubilaciones-.



Hasta que no madure ese mercado, la referencia es la curva de rendimiento promedio de los últimos 24 meses de los títulos en Unidades Indexadas (UI) -que ajustan por inflación-, aplicándose un arbitraje de 1,7% anual que refleja la evolución esperada de la productividad y por ende de los salarios.



A su vez, las modificaciones legales que rigen desde 2018 establecieron un tope al margen que las aseguradoras pueden aplicar al resultado de esa curva de rendimientos. El máximo es 0,75% y según dio cuenta El País, el Banco de Seguros del Estado (BSE) -único que ofrece las rentas vitalicias- aplica todo el margen a quienes se van a jubilar.

Un mercado donde hay un monopolio de hecho



El mercado de las rentas vitalicias que pagan las aseguradoras cuenta con un único actor: el Banco de Seguros del Estado (BSE). Es que hace ya varios años las compañías privadas se retiraron del negocio porque sufrían un descalce de moneda -al no tener instrumentos para invertir que tuvieran una evolución igual a las jubilaciones- que hacía que no les fuera redituable abonar este tipo de rentas. De hecho, desde el Banco Central (BCU) explicaron a El País que previo a los cambios regulatorios vigentes desde 2018 una aseguradora “debía ofrecer rentas previsionales más altas que las que correspondían de aplicar parámetros actualizados de esperanza de vida, tasas de interés y costos de prestación de servicio”. Atendiendo esto, “no era de extrañar que las aseguradoras privadas se hubieran retirado, dejando al mercado en una situación de monopolio de hecho en manos del BSE, y que el BSE estuviera trabajando a pérdida”. Que vuelva a haber competencia en el mercado de rentas vitalicias fue uno de los objetivos de los cambios regulatorios, aunque hasta el momento las firmas privadas no han decidido volver. Según el BCU, se trata de una “decisión estratégica de las empresas que compromete acciones de muy largo plazo, por tanto el hecho que aún no haya habido ingresos no implica necesariamente que no los vaya a haber” en un futuro.