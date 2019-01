Las dos caras del mercado de valores: récords y problemas

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El 2018 marcó varios récords en el mercado de valores, como un nivel histórico de operativa a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) —donde operan los inversores institucionales, como las AFAP y los bancos— y la mayor emisión privada de títulos. Pero también mostró pocas opciones de inversión para los ahorristas minoristas y más corredores de bolsa que continúan abandonando el mercado.

"Fue un año muy bueno. Superamos los montos generales de 2017 y al sumar toda la operativa llegamos al nivel más alto en dólares", dijo a El País el gerente general de Bevsa, Eduardo Barbieri. Mientras que el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Ángel Urraburu, comentó que "si bien hubo emisiones grandes e importantes, lamentablemente al mercado minorista, el de los corredores y los ahorristas nacionales, no accedieron a esos papeles, entonces no me puedo poner una escarapela".

Según información aportada desde la BVM a El País, el total operado el año pasado ascendió a US$ 736 millones, correspondiendo US$ 266,6 millones al mercado primario (en el que se licitan los títulos por primera vez) y US$ 469,4 millones al secundario (donde se compra y vende lo ya emitido).

Del monto registrado en el mercado primario, US$ 221 millones fueron de emisiones privadas (no cotizan en bolsa y son ofrecidas directamente por los corredores a sus clientes) y el 91,4% de esto se trató de títulos de deuda de fideicomisos financieros, siendo el 82,6% en Unidades Indexadas (UI); los US$ 45,5 millones restantes fueron colocaciones públicas (que cotizan en bolsa).

Al tiempo que desde Bevsa se informó que la operativa total en el año alcanzó los US$ 24.357 millones, superando por 18% el registro del 2017. Barbieri detalló que una de las áreas con mayor actividad fue el mercado de valores primario, que llegó a mover US$ 22.834 millones superando el récord histórico que databa de 2012, junto con "una operativa abultada aunque no récord en el mercado secundario".

El gerente general de Bevsa indicó que los certificados de depósito (son emitidos por los bancos, en pesos o dólares, y dan un interés al tenedor) y las emisiones privadas impulsaron el mercado de valores, logrando acaparar los primeros el equivalente a US$ 11.000 millones en pesos y US$ 9.661 en la moneda estadounidense, mientras que las segundas captaron US$ 1.061 millones de inversores institucionales.

Entre las 14 colocaciones privadas que se realizaron el año pasado (ver aparte), destacó una impulsada por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina que captó US$ 500 millones al emitir 4.000 millones de UI, una operación que se transformó en la mayor colocación privada de títulos en el mercado de valores uruguayo.

"Celebro que la CAF lidere un proyecto que tiene al mercado de valores como un aliado imprescindible, pero lamentablemente los intereses de los inversores institucionales en cuanto al diagrama de los papeles a emitir, es antagónico con los intereses de los inversores minoristas", señaló Urraburu.

En efecto, Barbieri expresó que las grandes emisiones privadas "apuntan al mercado institucional, porque son títulos a largo plazo con estructura que son más que nada destinadas a inversores sofisticados". Entre los que compraron estos instrumentos aparecen las AFAP, el Banco de Seguros del Estado (BSE) y los bancos privados.

Días atrás, el analista de Inversiones de República AFAP, Javier Glejberman, dijo a El País que estas emisiones "ayudan a tener más instrumentos para diversificar la cartera en proyectos productivos y reducir la exposición al soberano (Estado)".

Para Urraburu volver a captar dinero de ahorristas minoristas es uno de los desafíos en 2019 del mercado de valores. Si bien entiende que "la mentalidad del uruguayo es conservadora (en materia financiera) y no está del todo preparado" para poner su dinero en títulos de este tipo, sostuvo que el éxito logrado por las colocaciones de UTE para financiar la construcción de parques eólicos —que llevó a unos 17.000 inversores a ser socios en la rentabilidad de los proyectos— son el camino a seguir. "Ojalá se repita y hayan más intervenciones así de las empresas públicas", dijo el presidente de la BVM.

Otro punto a mejorar es la cantidad de opciones de inversión. "Las empresas privadas han hecho alguna emisión pública, pero son pocas. El Banco Central (BCU) cumple un papel imprescindible en la regulación del mercado, pero creo que hoy está sobrerregulado y habrá que tocar alguno de los requisitos exigidos para que más se decidan a emitir", señaló Urraburu.

Corredores. Según se detalla en su web, la BVM tiene actualmente 30 corredores asociados. Las últimas licitaciones para nuevos puestos quedaron desiertas, pero además "se han retirado una buena cantidad de corredores en los últimos años, porque el negocio no es rentable en estos momentos ya que el mercado no logra desarrollarse", sostuvo Urraburu.



Desde 2011 se han ido más de la mitad de los corredores registrados en la BVM y mantener la misma estructura que años atrás "es realmente complicado, estamos pasando por momentos de dificultad, de ajuste y de reestructura", indicó el presidente de la entidad bursátil.



En abril, durante la asamblea de accionistas de la BVM, Urraburu tiene previsto presentar un proyecto de reestructura donde se "replantea el plan de negocios global de la institución, con menos corredores".

Las principales emisiones en 2018 en el mercado de valores

Financiar PPP CAF-banco de desarrollo Los US$ 500 millones que aportaron las AFAP, el BSE y 10 pequeños ahorristas al "Fondo de deuda II CAF-AM" se invertirán en deuda senior de proyectos de Participación Público-Privada.

Tierras Bearing Agro S.A República AFAP adquirió la totalidad de la emisión por unos US$ 150 millones del fideicomiso financiero Tierras Irrigadas, que invertirá en sistemas de riego y predios productivos.

Caminería Corporación Vial La Corporación Vial (CVU) captó del mercado US$ 180 millones para financiar el reacondicionamiento de rutas nacionales. Además, la Intendencia de Río Negro y OSE emitieron deuda.

Conahorro Conaprole Como es habitual, Conaprole salió cuatro veces en el año a colocar deuda, sumando unos US$ 17 millones. También emitió Isusa y un fideicomiso de compañías de transporte.