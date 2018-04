El Central compró US$ 26,8:, dólar subió

Una vez más, el Banco Central (BCU) intervino en el mercado spot y compró en esta instancia US$ 26,8 millones. Esto representa un 64,9% del total operado en la jornada y de este modo asciende a US$ 412,7 millones lo que la autoridad monetaria lleva adquiridos en el mes, un 57,4% del monto transado. Así totalizan US$ 1.690,6 millones lo que el BCU lleva comprado en el año.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió nueve centésimos tanto a la compra como a la venta al finalizar en $ 27,90 y en $ 29 respectivamente.

Se realizaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) un total 60 transacciones por un monto de US$ 41,38 millones, cifra significativamente inferior a la registrada sesiones previas.

Durante la jornada, la moneda estadounidense osciló levemente entre un precio mínimo de $ 28,40 y un precio máximo de $ 28,44, para finalmente cerrar en el mayor precio alcanzado.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar estadounidense cortó la racha de cinco sesiones consecutivas de cierre al alza y se negoció ayer en 3,4767 reales con un descenso de 0,27%.

En dirección opuesta pero en el mismo sentido que en el resto de la región, en Argentina la divisa finalizó al alza (por sexta sesión consecutiva). Cotizó ayer en 20,4475 pesos argentinos con un incremento de 0,93%.

En un contexto de sólidos datos económicos de Estados Unidos y junto a la suba en el rendimiento de los bonos del Tesoro que se ha registrado en las últimas sesiones, a nivel internacional el dólar se está fortaleciendo.

En efecto, el índice dólar que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis monedas de referencia, tocó ayer un máximo desde el 12 de enero a 91,637. CON INFORMACIÓN DE REUTERS