El Central intervino; dólar cerró ayer estable

El Banco Central (BCU) volvió a intervenir en el mercado (por cuarta sesión consecutiva) para mantener el tipo de cambio en los niveles deseados. Con tal fin, adquirió ayer US$ 29,7 millones (un 66% del total operado en el día). De este modo asciende a US$ 83,7 millones lo comprado por el BCU en el mes y a US$ 625 millones en lo que va del año.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense cerró, al igual que el viernes en $ 28,10 a la compra y en $ 28,80 a la venta.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total de 83 transacciones por un monto equivalente a US$ 44,99 millones.

En el correr de la jornada, la moneda estadounidense osciló levemente entre un precio menor de $ 28,44 y un precio mayor de $ 28,46 para finalmente cerrar en el precio mínimo alcanzado.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar finalizó al alza y se negoció en 3,247 reales con un crecimiento de 1,01%.

En menor magnitud pero en la misma dirección, en Argentina el dólar también subió. Finalizó en 19,5335 pesos argentinos con un aumento un 0,17%.