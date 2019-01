El Central intervino y dólar subió apenas

El dólar interbancario se negoció por tercera sesión consecutiva al alza, ayer con un leve aumento de 0,06% al cotizar en promedio en $ 32,207. Por cuarta sesión seguida el Banco Central (BCU) intervino en el mercado y realizó ayer compras por US$ 8,8 millones. Así, la autoridad monetaria lleva adquiridos en lo que va de la semana US$ 50,3 millones y en lo que va de diciembre US$ 64,4 millones.

La divisa acumula como consecuencia de esto un aumento de 0,08% en lo que va del mes y de 11,97% en lo que va del año.



En el transcurso de la jornada el billete verde osciló entre $ 32,20 y $ 32,22 para cerrar en el mayor precio alcanzado.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió tres centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 31,52 y en $ 32,92 respectivamente.



Se realizaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en total 27 transacciones por un monto equivalente de US$ 15,71 millones.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar cortó ayer la racha de seis sesiones consecutivas en ascenso. La divisa estadounidense registró un significativo descenso, con un retroceso de 1,74% al finalizar en 3,8524 reales.



La divisa estadounidense en Argentina se movió en igual dirección pero con una variación de menor magnitud. El dólar cerró ayer en 37,59 pesos argentinos con un descenso de 0,58%.



A nivel global el índice dólar que compara al billete verde frente a un conjunto de seis importantes monedas cayó ayer un 0,35% a 97,046.



Las pérdidas de la moneda estadounidense fueron limitadas por rendimientos más altos de los bonos del Tesoro y datos de inflación de Estados Unidos en línea con lo esperado, que mostraron que el indicador subyacente mantiene su tendencia firme.



El último informe del Índice de Precios al Consumidor estadounidense respaldó la idea de que la Reserva Federal podría subir las tasas de interés un cuarto de punto a 2,25%-2,50% en su reunión de política monetaria la próxima semana.