Chomalí: "El uso del efectivo tiene que ir a la baja"

Para un banco, la seguridad es un aspecto clave de su negocio. En los últimos tiempos en Uruguay han enfrentado dos problemas vinculados a la seguridad: las bandas de delincuentes que explotan cajeros automáticos y los ciberataques.

El presidente de la Asociación de Bancos Privados (ABPU) y gerente general del banco Santander, Juan Carlos Chomalí, dijo que respecto a los cajeros, "hemos tomado las acciones que no son inmediatas. La principal acción de prevención es entintar (los billetes cuando se produce una explosión). Estamos en un plan de entintado todos los bancos, al ritmo que te permite la importación de una tinta y el cambio de la plataforma tecnológica de ese cajero. En un plazo corto, creo que antes de fin de año, vamos a estar con todos (los cajeros) entintados".

Más allá de eso, "la gente tiene que entender que el uso del efectivo tiene que ir a la baja. Porque se puede vivir sin efectivo en determinados segmentos de la población y en determinadas zonas geográficas", afirmó.

Pero, "no quiero ser injusto, hay segmentos de la población y zonas geográficas que es difícil vivir sin el efectivo. Esos son procesos país, que se van moviendo", explicó.

Respecto a cómo prevenir los ciberataques, para Chomalí hay "un desafío importante en la educación. Yo te puedo dejar tu casa con la mejor alarma, seis perros, la mejor reja y circuito de televisión. Pero si tu le pasas la llave a alguien, le dices tu clave y le das el nombre de los perros y qué comen, bueno, la persona va a entrar a tu casa. Esto pasa por entender qué cambió, no culpes a la tecnología porque si no sería como decir no salgas en auto porque te pueden matar en la calle".

El principal problema allí es el phishing (suplantación de identidad para intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta como puede ser una contraseña). "También hay que ser justos que estas cosas vienen de hace un año, dos años. El boom del malware, el phishing es reciente", afirmó el ejecutivo.

"Yo puedo tener todos los firewall de mi sistema, pero el banco siempre se abre en un mail. Esto primero parte por capacitar a los empleados. Ahí no puedo hablar por la industria ni por nadie, puedo hablar por el banco Santander y nosotros empezamos programas de capacitación. Hemos contratado empresas que hacen phi-shing al personal y vemos quién cae, y le decimos: ojo, no hagas esto de nuevo", señaló Chomalí.

"Este es un tema país. Es el riesgo de la desinformación. Para mí no es ninguna alegría cuando un banco sufre un fraude, porque daña a la industria", agregó.

Indicó que se empezaron a "armar comisiones al interior de la ABPU, para tener protocolo común, para comunicar parecido en el lenguaje, en la forma de decir las cosas".