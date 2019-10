¿Cómo clasificar y optimizar los gastos personales de cara al próximo año?

Sabemos que hay que ahorrar. Sabemos que hay que invertir esos ahorros. Sabemos que hay que generar ingresos pasivos con las inversiones. Lo que no siempre sabemos es que nada de eso es posible si antes no optimizamos nuestros gastos para que surja un excedente que nos permita dar ese salto.



En el Finanzas de Bolsillo de hoy distinguiremos seis tipos distintos de gastos. Tres son positivos y debemos potenciarlos. Los otros tres son negativos y debemos reducirlos.



Gastos positivos

1) Gastos Necesarios

¿Cuáles entran dentro de esta categoría? Para contestar esta pregunta lo primero que debemos saber es que existen los gastos deseados, aquellos que no son estrictamente necesarios para vivir. Por oposición, los gastos necesarios se vinculan con la vivienda, la salud, la comida, los impuestos sobre "bienes necesarios" y el transporte, entre los principales.



Es muy importante evitar el autoengaño: muchos prefieren no someterse a la autocrítica y cuelan en esta categoría varios de sus gastos deseables simplemente para justificarlos.



Por otra parte, si bien son vitales, los gastos necesarios no deben exagerarse. Por ejemplo, el costo del alquiler o cuota hipotecaria de la vivienda no debería superar el 30% de nuestros ingresos. Encontrar una casa o apartamento cuyo alquiler o cuota se adapte a nuestro bolsillo y no al revés es claramente nuestra responsabilidad.