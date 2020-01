Clearing de Informes: ¿cómo saber si estoy en él y cómo salir?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 1954 se fundó el Clearing de Informes, al igual que otros en la región surgió por medio de comerciantes —en el caso de Uruguay fueron libreros— que empezaron a tener problemas de impagos y ellos "anotando en su cuaderno, empiezan a compartir esa información con los colegas de su industria", recordaba el entonces director general de Equifax Clearing de Informes, César Calomino en una nota publicada en Finanzas de Bolsillo el pasado 8 de enero de 2017.



En 1988, el Clearing de Informes fue vendido al grupo Exxel y en 2001 a Equifax. El público lo conoce como el clearing. Así, "estar en el clearing" se asocia a un problema o es un sinónimo de no poder acceder al crédito.



Desde hace un tiempo, sin embargo, se puede "estar en el clearing" sin haber tenido incumplimientos o cancelando deudas, es decir con una connotación positiva.



Por un lado está la base de datos histórica, lo que sería el "viejo" clearing, donde constan los incumplimientos en el pago de cuotas de crédito o tarjeta. Por ejemplo, "una persona va a una casa comercial, quiere comprar un electrodoméstico, no le alcanza para pagar en efectivo y quiere sacar un crédito, saca su crédito, en algún momento tiene un inconveniente, no puede pagar y la casa comercial decide incluirlo en el clearing", contaba Calomino.



Pero además, en la actualidad Equifax Clearing de Informes tiene una base de datos de cumplimientos. Cuando la persona va cumpliendo con los pagos de cuotas o tarjetas, también está como una fuente de información, porque ese cumplimiento es positivo.



Si alguien incumple en sus pagos, puede terminar en el "viejo" clearing es decir la base "negativa". Pero, si alguien toma un crédito y cumple en los pagos de las cuotas estará en la otra base, la "positiva".



Si además, "la misma persona que pudo tener un atraso, de repente siguió cumpliendo bien y también tenía una tarjeta de crédito que fue cumpliendo. Ese comportamiento positivo, es súper valioso a la hora de tomar decisiones", señalaba Calomino en aquella ocasión.



Es que el historial crediticio es un elemento clave, no solo a la hora de obtener un préstamo. También es relevante para mejorar las condiciones de ese crédito.

Ahora, ¿cómo saber si estoy en el clearing? La ley 18.331 de Protección de Datos Personales establece que cada persona tiene el derecho a acceder a su información y el derecho a corregirla en caso de constatar que es errónea.



Esto es gratuito y en el caso del clearing se puede obtener la información dirigiéndose personalmente a la oficina del Departamento de Atención al Público de Equifax Clearing de Informes (ubicado en Luis A. de Herrera 1248 escritorio 232, Complejo WTC, Edificio Avenida, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17:30 horas) o a la de sus representantes en el interior del país (se pueden conocer llamando al 2628-1515) y acreditando su identificación con el documento de identidad o poder respectivo.



Es importante saber que "este derecho sólo podrá ser ejercido en forma gratuita cada seis meses, salvo que se suscitare un interés legítimo de acuerdo al ordenamiento jurídico", indica Equifax Clearing de Informes en su web.



Los titulares de los datos tienen derecho a solicitar la rectificación, actualización, inclusión o supresión de los datos personales que le corresponda incluidos en el clearing, al constatarse error o falsedad o exclusión en la información de la que es titular. Se establece un plazo máximo de cinco días hábiles para que Equifax Clearing de Informes resuelva o proceda a la regularización de la información según corresponda en cada caso.

¿Cuánto tiempo puedo estar en el clearing?

​Por ley, las operaciones incumplidas de personas físicas podrán estar registradas en cualquier base de datos comercial o crediticia, como es la de Equifax Clearing de Informes por un plazo de cinco años contados desde su incorporación. Si vencido ese plazo, la operación aún sigue incumplida, el acreedor podrá solicitar al responsable de la base de datos, en este caso, Equifax Clearing de Informes, por única vez, su nuevo registro por otros cinco años.

¿Cómo salir del Clearing de Informes?

La ley 18.331 habilita a que las operaciones canceladas (es decir que se pagaron) permanezcan registradas en la base de datos, con expresa mención de ese hecho, por un plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de la cancelación. Pero, según señala Equifax Clearing de Informes en su web se "mantiene esa información como 'operación cancelada con atraso' por un plazo de tres años y no de cinco años siempre contados desde el día de su efectiva cancelación".



Es decir, para "salir del clearing", hay que esperar a que se cumplan tres años desde que efectivamente se canceló la deuda por la que se había atrasado.



Equifax Clearing de Informes aclara que "en el caso de operaciones incumplidas registradas por organismos públicos" se "ha acordado, con la mayoría de éstos, que una vez que comunican" al Clearing de Informes "la cancelación de las obligaciones incumplidas que oportunamente han registrado, se procede a la eliminación total de esa información, no quedando ningún tipo de antecedente o referencia a esa deuda".



Es decir si fue incluido por el atraso con tarifas públicas, una vez que se puso al día, se "sale del clearing".