Se colocó la mayor emisión privada de la historia

La mayor emisión de una empresa privada (en este caso mediante un fideicomiso) se colocó ayer con una demanda que fue 45% superior a la oferta, que no estuvo exenta de polémica en los días previos.

El fideicomiso financiero forestal Bosques del Uruguay IV se colocó ayer por US$ 330 millones, con una demanda que alcanzó a US$ 479 millones que estuvo sustentada principalmente en las AFAP República, SURA y Unión Capital.



El fideicomiso es a 20 años de plazo y supone la explotación de 60.094 hectáreas; de las cuales 14.820 hectáreas están plantadas con pino y 22.842 hectáreas están plantadas con eucaliptus.



Las tierras pertenecen a la Universidad de Harvard y estaban a la venta desde fines de 2017, según había informado El País en ese entonces. La firma Agroempresa Forestal fue la que presentó la mejor oferta a la universidad estadounidense y para adquirir las tierras emitió el fideicomiso.



La polémica que se desató es por versiones que circularon en los días previos sobre que el valor de esas tierras sería menor y que las AFAP comprarían algo con un sobreprecio. Sin embargo, no fueron más que versiones, sin ningún documento que las respaldara.



La Agroempresa Forestal emitió los fideicomisos Bosques del Uruguay I, II y III por un monto total de US$ 310 millones.



El director de la firma, Francisco Bonino, dijo en un comunicado que para este cuarto fideicomiso se proyecta un retorno del 7,67% anual, “asumiendo un escenario más conservador que en los anteriores, por lo que podría decirse que a igualdad de supuestos las tasas son similares a los proyectos previos”.



“La principal diferencia de este proyecto con los anteriores es que los bosques a comprar están más maduros y por tanto se espera que las distribuciones de dividendos a los inversores ocurran antes en el tiempo”, agregó.



Harvard Management Co. que pertenece a la universidad estadounidense supervisa unos US$ 35.700 millones en activos, y buscaba reestructurar US$ 4.000 millones de esa cartera, dentro de los que se encontraban los bosques que tenía en Uruguay.