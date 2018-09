Comenzó reunión de la FED en que se espera un aumento de las tasas de interés 

La Fed delibera con la inflación en ascenso y la economía en crecimiento. Pero también bajo la sombra del presidente Donald Trump que rechaza aumentar los intereses por considerar que contrarrestan los beneficios económicos de su rebaja de impuestos y, además, se lanzó una guerra comercial contra China.



En su reunión del mes pasado, los miembros del comité de política monetaria de la Fed (FOMC) dijeron que sería apropiado subir "pronto" las tasas y señalaron la intención de elevarlas el miércoles en 0,25%.



El martes, los mercados a futuro estimaban en 94,4% la posibilidad del aumento de las tasas. Un pequeño, pero creciente, número de inversores, casi el 6%, apuesta a que el incremento llegue a 0,50%.



Funcionarios de la Fed actualizarán también sus prónosticos de inflación y tasas así como los de otros influyentes indicadores.



Desde la reunión anterior de la Fed, la creación de empleos y los datos del PIB se mostraron muy saludables, los salarios subieron y la inflación se afirmó. Solo unos pocos indicadores se debilitaron levemente, entre ellos la actividad industrial y el mercado de viviendas.



John Williams, presidente de la Reserva Federal de New York, dijo a comienzos de mes que Estados Unidos vivía una "economía dorada" (goldilocks economy) para indicar que la Fed solo precisa hacer aumentos graduales de tasas.



Empero analistas indicaron que la Fed está envuelta en una maraña en complejas cuestiones de corto plazo; entre ellas una guerra comercial entre Estados Unidos y China que puede tener impacto inflacionario, recortes de impuestos y estímulo económicos, elevados precios de activos y crecimiento salarial estancado pese a un desempleo históricamente bajo.



"Habrá aumentos de tasas en setiembre y probablemente se señalice que van a subir las tasas en diciembre", dijo David Wessel de Brookings Institution. "Lo que es interesante, y hay mucha incertidumbre, es qué ocurrirá después", agregó.



La Fed procura hacer lo correcto para no recalentar a la economía y no generar una recesión, dijo. Lamentablemente "es muy difícil no hay mucha historia sobre que eso haya resultado", indicó.