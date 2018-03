La competitividad cae en febrero por la región

La competitividad externa de productos uruguayos medidos en dólares, cayó un -1,2% en febrero respecto a enero, según los datos publicados ayer por el Banco Central (BCU).

A nivel interanual, es decir en la comparación febrero de 2018-febrero de 2017, el índice de Tipo de Cambio Real (TCR) perdió 3,04% registrando la mayor caída interanual desde julio de 2017, cuando bajó 5,8%.

La pérdida de competitividad de febrero se explica tanto por una disminución del tipo de cambio (-0,18%), como por el aumento en los precios domésticos (0,88%) en el mes, lo que resulta en un incremento de los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares, en relación a la de sus principales socios comerciales.

La caída del TCR surge principalmente por una pérdida de competitividad respecto a los socios comerciales regionales, frente a los cuales la reducción fue de 2,13%. En términos interanuales el TCR cayó 7,78%, siendo ésta la mayor baja interanual en dos años, en tanto, en febrero de 2016 respecto a igual mes del 2015, disminuyó 11,05%. En particular, la competitividad descendió en febrero respecto a enero tanto frente a Argentina como a Brasil debido a que el índice bajó 2,57% y 1,76% respectivamente.

En la comparación interanual, se mantuvo el comportamiento aunque la pérdida de competitividad fue más significativa, el índice de tipo de cambio real retrocedió 7,67% respecto a Argentina y 7,87% frente a Brasil.

Si se evalúa a los socios de fuera de la región, la competitividad externa registró un incremento interanual de 3,73%, y se mantuvo estable ante enero.

Hubo una caída en la competitividad únicamente respecto a Estados Unidos (-0,61%), y mínimamente respecto a China (-0,01%). Frente al resto de los países se dio una ganancia de competitividad, siendo ésta más significativa respecto a México (+0,74%) y frente a Alemania (+0,58%).

Operativa.

El dólar interbancario se negoció ayer en promedio en $ 28,314 con un descenso de 0,32% y con ello registró una caída de 0,31% en la semana. En el nivel actual, la moneda estadounidense no registra cambios respecto al último día hábil de febrero y acumula una caída de 1,56% en el año.

El BCU intervino ayer en el mercado y compró US$ 19,4 millones, un 74% del total operado; en la semana esta cifra ascendió a US$ 136 millones. En lo que va de marzo el Central lleva adquiridos US$ 205 millones y desde inicio de año alcanza los US$ 1.175,7 millones.

Al público en las pizarras del Banco República la divisa bajó ocho centésimos tanto a la compra ($ 27,95 ) como a la venta ($ 27,95).