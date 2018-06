Conaprole e Isusa colocaron US$ 17: en el mercado

Dos empresas uruguayas salieron a buscar fondos al mercado de valores en los últimos días y en total colocaron unos US$ 17 millones a través de dos emisiones.

Por un lado, la cooperativa láctea Conaprole continuó con su política de financiamiento a través de sus obligaciones negociables Conahorro, que le permitieron obtener casi US$ 5 millones; y por otro la empresa química Industria Sulfúrica S.A. (Isusa) licitó US$ 12 millones entre la recompra de títulos y una nueva emisión.

El tesorero de Conaprole, Richard Ormando, informó a El País que la última emisión de Conahorro tuvo una demanda en torno a US$ 5,6 millones y al definirse como punto de corte los US$ 50.000 (el máximo a recibir de cada inversor) se ter-minaron colocando en total US$ 4,99 millones. Destacó que "perseguimos llegar a la mayor cantidad de suscriptores posible" y esta vez se alcanzó a 332 ahorristas.

Los títulos son a cuatro años amortizables anualmente con cupones semestrales y una tasa de interés creciente: 3,25% el primer año; 3,75% el segundo; 4,25% el tercero y 4,75% el último año.

"Esta vez ampliamos el período de suscripción para que no fuera un día solo y dar mejores oportunidades a los inversores, y eso hizo que llegáramos a una demanda muy interesante", comentó Ormando. El dinero recabado será destinado a cubrir "las necesidad de financiamiento" de Conaprole, que volverá el mercado de valores en septiembre —realiza emisiones cada tres meses.

ISUSA.

La firma química realizó al inicio de esta semana un canje de obligaciones negociables que vencían este año y el próximo por US$ 7.037.000, al tiempo que colocó un monto de US$ 4.963.000 en el mercado de valores a través de una nueva emisión. Así sumó US$ 12 millones entre ambas colocaciones.

Desde la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) se informó a El País que las solicitudes por estos títulos llegaron a US$ 13,5 millones. Estaba previsto que la emisión tuviera un primer día para inversores minoristas y otro para mayoristas, pero el éxito del canje y de la colocación inicial hizo que no se alcanzara la segunda fase.