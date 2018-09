Algunos consejos para vender mejor su auto usado

En momentos en los que la pérdida de valor de los vehículos usados es cada vez mayor, lograr vender el auto puede llegar a convertirse en un problema. Para entender cuáles son las mejores formas de hacerlo, El País consultó a expertos vinculados con el sector automotor. "Cada día que pasa los autos usados valen menos porque hay cada vez más facilidades para comprar un auto 0 kilómetro", opinó el director de la concesionaria oficial de Volkswagen, Werner Bernheim e integrante de la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (Ascoma), Alberto Bernheim.

Hay dos formas de vender el auto usado: a través de las automotoras o directamente a los particulares donde las redes sociales y el uso de plataformas como El Gallito, Mercado Libre, OLX, entre otras, son clave. No obstante, los consejos de venta son prácticamente los mismos para cualquiera de las formas.

Para Bernheim, lo más valorado por las automotoras a la hora de recibir un auto usado es el mantenimiento del vehículo: no solo que esté en el mejor estado posible sino que tenga una trazabilidad genuina, es decir, hecha por la misma marca.

"Los vehículos que siempre fueron atendidos por el servicio oficial son más valorados que los que fueron atendidos por el amigo de la esquina", indicó.

Además del mantenimiento mecánico, se aconseja tener en cuenta el cuidado del auto y su limpieza. Este es uno de los puntos más valorados no solo por las automotoras sino por los particulares, y es lo que cualquier persona interesada en vender su vehículo debería hacer previo a publicar su anuncio.

Según el directivo de Ascoma, es clave que quien quiera desprenderse de su auto lo haga revisar previamente con su mecánico, que chequee el estado de las cubiertas, de los faroles, el parabrisas, que le arregle —en la medida de lo posible— los golpes que pueda tener. Además, indicó que la limpieza de los tapizados es otro elemento que puede jugar a favor o en contra.

Otro aspecto necesario a considerar es el precio al que se va a vender el auto, para esto, no solo basta con hacerlo tasar sino que se aconseja realizar una investigación en el mercado para ver a cuánto se está vendiendo el mismo auto.

Sobre esto, cabe destacar que generalmente las aseguradoras, los tasadores profesionales y las automotoras suelen tasar a la baja y los particulares suelen hacerlo al alza. Por lo tanto, lo mejor sería encontrar el equilibrio entre los dos extremos y publicar un precio un poco más elevado para poder negociar luego.

Para esto último, una de las claves es no fijar un precio único, pues esto puede interpretarse por el posible comprador como que no hay margen de negociación.

Tras haber solucionado lo referente al estado del vehículo y a su precio, hay que resolver cuáles serán los canales elegidos para la venta.

Sobre este punto, Jorge Martínez de Boni, director de la empresa de asesoramiento Autodata, dijo que los canales más utilizados para la venta de automóviles usados son los avisos en El Gallito de El País, Mercado Libre y los anuncios en las redes sociales.

En El Gallito por ejemplo, se realizan 8.300 anuncios por mes con una duración promedio de 20 días, de ese total un 24% fueron avisos de particulares en 2018. En el caso de Mercado Libre, el 87% de la oferta de autos y camionetas corresponden a vehículos usados. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de preparar el anuncio?

Evitar anuncios sin atractivo como "vendo auto modelo 2011" y en cambio utilizar frases como "oportunidad" o "mejor precio" ayudan a atraer la atención de los potenciales compradores.

En el caso de que sean "datos positivos", se aconseja destacar la cantidad de dueños que tuvo el vehículo, el precio anual del seguro y de la patente, si se le hizo el service recientemente y que ya se haya abonado la anualidad.

A su vez, se recomienda poner un medio de contacto que sea de fácil acceso para responder solicitudes. Puede ser el correo electrónico o el teléfono celular (aclararse que se aceptan mensajes de Whatsapp es una opción para quienes no pueden atender el teléfono).

Jonathan Szwarcman, gerente de Clasificados de Mercado Libre dijo a El País que la publicación debe tener información completa y bien redactada sobre el año, el motor y los kilómetros recorridos. Asimismo, señaló que el consumo del automóvil es un elemento clave para algunos compradores, por lo tanto, en caso de que el vehículo sea económico conviene resaltarlo como una cualidad.

Según Szwarcman "las fotos para presentar el auto deben ser tomadas con luz de día, siempre con el sol de espaldas, desde todos los ángulos y exponiendo sus principales atractivos".

Factores que también hay que tener en cuenta

Algunos factores más a tener en cuenta son que los precios de los autos usado están atados al precio de los nuevos. Las promociones y descuentos para compra de vehículos 0 kilómetro (como llevan adelante actualmente varias marcas) tienden a hacer bajar el valor de los autos usados. Otro aspecto a considerar es la oferta y la demanda que hay en el mercado. Los vehículos más demandados siguen siendo los de marcas tradicionales como Chevrolet, Fiat, Volkswagen, Renault, Suzuki y Nissan. Sobre esto, Bernheim dijo "no todos las marcas valúan igual, no es lo mismo vender un auto chino que un Volkswagen". En cuanto a la oferta, hay modelos que están sobreofertados y otros que no lo están tanto, por lo que evaluar esto antes de salir a vender el vehículo usado es clave. Por último, hay que tener en cuenta la realidad de la economía. Cuando hay crecimiento, mejora en el empleo y los salarios es posible que la demanda por automóviles usados caiga. Lo mismo cuando baja el dólar y lleva a que comprar un 0 kilómetro (medido en pesos) sea más económico. En las situaciones inversas, hay oportunidades para el usado.