A contramano del mundo, el dólar subió ayer 0,13%

Sin el "efecto Trump" que hizo caer al dólar a nivel global, en el mercado cambiario local la moneda estadounidense subió ayer 0,13%. Además, ese incremento lo logró sin intervención del Banco Central (BCU), luego de cinco sesiones consecutivas en que lo hizo. El dólar interbancario fondo se negoció en promedio a $ 28,405. Con ello acumula un aumento de 0,32% en lo que va del mes y una caída de 1,25% en lo que va del año. En la semana, se negoció prácticamente estable (apenas 0,05% por encima ayer de la cotización del viernes previo).

El BCU compró en la semana US$ 159,5 millones, y en tan sólo una sesión adquirió US$ 97,1 millones, cifra récord desde el 2 de enero de 2013 cuando compró US$ 120,3 millones. En lo que va del año asciende a US$ 976 millones lo que lleva comprado el BCU.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense aumentó dos centésimos ayer tanto a la compra como a la venta para finalizar en $ 27,90 y en $ 28,90 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores si bien en la sesión de ayer la operativa fue reducida —se realizaron un total 40 transacciones por un monto de US$ 19,53 millones—, en la semana se negociaron US$ 262,55 millones, cifra significativamente superior a los US$ 181,12 millones de la semana previa.

Ayer la moneda estadounidense apenas osciló entre $ 28,40 y $ 28,41, para finalmente cerrar en el precio mínimo alcanzado.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó 0,13% y cerró a 3,2506 reales. En Argentina el billete verde subió 0,34% y finalizó en 20,2308 pesos argentinos.

A nivel global, el índice dólar que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas bajó ayer ante el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de elevar aranceles a importaciones de acero y aluminio.