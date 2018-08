Cotización de Tesla se disparó tras divulgar su intención de salir de la bolsa

"Como empresa en bolsa, estamos sujetos a los cambios salvajes en el precio de nuestras acciones, que pueden ser una distracción importante para todos los trabajadores de Tesla, quienes son todos accionistas", afirmó Musk en el documento enviado a sus empleados.



Las acciones de Tesla, cuya cotización se suspendió temporalmente ayer desde las 14:08 hora local hasta las 15.45 hora local, sumaron US$ 37,57 hasta los US$ 379,56 al cierre de la sesión bursátil.



La compañía de automóviles revolucionó Wall Street hacia el mediodía cuando el empresario anunció en Twitter que estaba pensando en vender las acciones de Tesla a inversores privados a US$ 420 cada una.



Una hora y media después de publicar este mensaje, el valor de la empresa ya se había disparado un 7,39%, una cifra que subió hasta rozar el 11% para cuando sonó la campaña de cierre en el parqué de Wall Street.



Tesla se queda así lejos del mínimo al que bajó este año en el mes de abril, US$ 244,59 por acción, aunque tampoco llegó a superar su máximo de US$ 389,61 del pasado septiembre.



La empresa, que salió a bolsa en 2010, tiene un valor en el mercado de unos US$ 58.070 millones, pero si las acciones de la compañía se llegaran a vender a US$ 420, como indicó ayer Musk, tendría un valor de US$ 71.300 millones.



Los expertos apuntan que sacar de la bolsa a Tesla, lo que ha sido analizado intensamente en los últimos años, supondría liberar a la empresa de ciertas presiones, como el tener que publicar cada trimestre sus resultados.



Los inversores han mostrado su preocupación últimamente por la cantidad de gastos que acumula el fabricante de coches eléctricos y la duda de si sería capaz de reunir suficientes fondos para financiar sus proyectos de crecimiento con nuevas instalaciones y modelos.