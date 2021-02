Crece la avidez por deuda del gobierno en moneda local

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer el Gobierno Central amplió su Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP, que evoluciona según el Índice Medio de Salarios Nominales) con vencimiento en mayo de 2040. El monto licitado fue de 750 millones de UP (US$ 21,2 millones), el cual fue ampliamente superado por la demanda, ya que se propusieron 2.915 millones de UP (US$ 82,6 millones).

Finalmente el monto adjudicado fue de 1.500 millones de UP (US$ 42,5 millones), el doble de lo licitado, con un rendimiento anual de 1,89%.

Dentro de la estrategia del gobierno para este año, está “priorizar el financiamiento en moneda local, tanto en el mercado doméstico como en el mercado internacional”, según señaló el reporte trimestral de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



“En el mercado doméstico, el gobierno publicó el calendario semestral de emisión de Notas de Tesorería en Unidades Indexadas (UI, varía con la inflación) y en UP, con un monto base objetivo de aproximadamente US$ 555 millones”, indicó. Esto seguramente se vea superado, porque la avidez que han generado los títulos en UI y UP lleva a que en las licitaciones que se han realizado, se han adjudicado montos superiores a los licitados.

En entrevista con El País publicada el domingo pasado, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche dijo que “a nivel del mercado local se han realizado colocaciones muy importantes y hemos tenido una reducción de la tasa de interés bien significativa”.



El reporte del gobierno explicó además que “adicionalmente, como parte de la estrategia para incrementar la proporción de deuda del sector público denominada en moneda local, la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) continuará buscando condiciones favorables de mercado que permitan la conversión de préstamos con organismos multilaterales denominados en moneda extranjera a moneda local, tanto en pesos nominales como en UI”.

Riesgo país.

En tanto, el riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP subió ayer 4 unidades y cerró en 109 puntos básicos.



En lo que va del mes el riesgo país baja 2 unidades y en lo que va del año el cae 5 puntos básicos.