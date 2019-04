Crece el temor de inversores y el dólar supera los $ 47 en Argentina; en Uruguay sube

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mercado financiero continúa dándole la espalda a la Argentina, en un contexto global adverso con una devaluación global de las monedas emergentes. En este contexto, el dólar en el mercado de la vecina orilla dio un salto de más del 5,6% y el precio de venta al público se acercó a los $48, mientras que el riesgo país superó los 1000 puntos por primera vez en la gestión de Mauricio Macri.

En el Banco Nación, que habitualmente ofrece una de las menores cotizaciones del mercado, el dólar se vendía a $47,30, con una suba de $2,40 frente al cierre de ayer ($44,90). En otras entidades privadas, en tanto, llegaba a $47,75.

El mayorista, por su parte, comenzó la jornada con un fuerte salto. Pasadas las 11.30, llegó a tocar los $46,42, con una suba de $2,48 (5,6%) luego de cerrar ayer en $43,94. De todas maneras, luego retrocedió y pasadas las 12.30 operaba a $45,41.



En Uruguay el dólar hoy abrió la jornada acompañando la tendencia. El Banco República tenía en pizarra compra a $34 y venta a $35,40 cuando ayer cerró a $ 33,84 y $ 35,22, respectivamente.

¿Qué está ocurriendo?

La suba del dólar en Argentina se debe a una persistente desdolarización de las carteras de los inversores.



Lo inversores dudan sobre la deuda de Argentina pero especialmente sobre el futuro de la economía de cara a las elecciones presidenciales de octubre en ese país. Los inversores no tienen claro si el presidente Mauricio Macri logrará revertir la crisis y el malhumor a tiempo para llegar con suficiente aire a la elección de octubre. Y todo esto hace entonces que los inversores vendan sus posiciones en activos argentinos.



En paralelo esa tendencia a deshacerse de posiciones locales redunda en un aumento de los niveles de riesgo país que se ubica en máximos en cinco años. El riesgo país es un indicador que compara los rendimientos de los bonos de largo plazo de cada país con respecto al de Estados Unidos, que está considerado el activo menos riesgoso del mundo. Así se determina cuándo una economía se vuelve más o menos riesgosa.

"La crisis de confianza inversora, con epicentro en los crecientes temores políticos y los desafíos económicos, sigue castigando con fuerza las cotizaciones de los activos locales", observó el economista Gustavo Ber, al analizar cómo los inversores del exterior siguen operando en "modo pánico".

Cruce electoral

El ruido político en pleno año electoral no ayuda: mientras la oposición acusa al Gobierno de haber fracasado con el plan económico puesto en marcha a finales de 2015, el presidente Mauricio Macri asegura que lo que los inversores temen es que los argentinos opten en octubre próximo por dar un paso atrás, es decir, volver al un kirchnerismo de complejísima relación con los mercados.



Aunque los sondeos no hacen más que medir intenciones de votos divididos entre Macri y su antecesora, la senadora Cristina Fernández (2007-2015), ni ésta ha confirmado que competirá en las presidenciales ni ya está tan claro que el actual mandatario, cuyos niveles de popularidad van en bajada, buscará la reelección.



Menos claro aún está en qué estado recibirá la economía quien gobierne Argentina desde diciembre próximo y qué hará para sacarla de la recesión -el PIB cayó 2,6 % en 2018 y se contraería un 1,2 % en 2019- y bajar la inflación, que, tras acumular un 47 % en 2018, sigue en niveles altísimos.



El "cono de sombra" incluye además qué hará el próximo Gobierno con el acuerdo a tres años que en 2018 firmó Macri con el Fondo Monetario Internacional para conseguir asistencia financiera por 56.300 millones de dólares y si Argentina tendrá capacidad para afrontar sus compromisos de deuda en los próximos años.



Demasiadas dudas para un país con historial de "defaulteador serial" por sus recurrentes y multimillonarios ceses de pagos y con crisis económicas cíclicas que espantan inversores y cansan a los argentinos.



Los economistas esperan más tensiones en los mercados como la de este miércoles a medida que se acerque el tiempo de las definiciones políticas: el 22 de junio se sabrá quiénes competirán en las primarias de agosto y en éstas se definirán los candidatos de las presidenciales de octubre.



"Si el 22 de junio se confirma finalmente que la contienda electoral es entre CFK (Cristina Fernández de Kirchner) y Macri, hay que tener presente que estaríamos eligiendo entre dos ex mandatarios con pésima reputación y nula credibilidad", afirmó en un informe Economía & Regiones.



Según esta consultora privada, "el 70 % de imagen negativa que Macri y CFK tienen muestra que ambos gobernantes no tienen ni reputación ni credibilidad, lo cual anticipa que los agentes económicos formen expectativas muy negativas en relación al futuro".