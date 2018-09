La crisis argentina y lo que hace el BCU con el dólar reeditan un debate

El dólar en Uruguay alcanzó ayer un nuevo máximo en dos años y medio: $ 32,339 en la cotización promedio del interbancario. La divisa, que subió 0,46%, lo hizo en forma controlada por el Banco Central (BCU) que volvió a intervenir en el mercado cambiario para evitar traspasar los efectos de la crisis argentina.

Uruguay tiene "un seguro" que "en su momento implicó adquirir muchas reservas, pagar un costo por eso y ahora es el momento de usarlo", dijo ayer en rueda de prensa el presidente del BCU, Mario Bergara, en referencia a la venta de dólares que realizó la autoridad monetaria.

Ayer el Central vendió US$ 77,6 millones en el mercado cambiario, más otros US$ 23 millones en ventas a futuro.

El jueves hizo la mayor intervención de su historia con ventas por US$ 133,3 millones y otros US$ 25 millones a futuro. En tanto, el miércoles había vendido US$ 65,1 millones.

Esta activa participación del gobierno para que el billete verde no pegue un salto brusco, es cuestionada por la Unión de Exportadores (UEU).

La asesora económica de la UEU, María Laura Rodríguez dijo a El País que en agosto (el BCU divulgará el dato a fines de septiembre) la competitividad (medida por el tipo de cambio real) cayó 5,5% frente a Argentina y 2,6% frente a Brasil respecto a julio. Si la comparación es con agosto de 2017, la pérdida es de 24,4% con Argentina y de 15,5% con Brasil.

"Esta brecha cambiaria nos está matando, no solo en exportaciones y turismo, porque además competimos con Argentina en terceros mercados. Es una situación que no se puede sostener", afirmó.

"Si tenemos un tipo de cambio flexible, dejemos fluctuarlo para que absorba shocks, que el BCU no pierda reservas por algo que no se sabe cuándo va a terminar", aconsejó,

Según Rodríguez, la pérdida de competitividad cambiaria lleva a que haya "empresas que recortan personal, cierran plantas". Es que hay empresarios que dicen a la UEU que "tienen clientes en China, a los que empresas argentinas les ofrecen menores precios y acá tienen que bajar precios, lo que en algún caso implica ir a pérdida para mantener al cliente", añadió.

Bergara respondió al respecto que "en (los últimos) tres días, la demanda de dólares en el mercado fue cinco o seis veces mayor que la que suele ser un día rutinario. Si hubiéramos dejado que eso se expresara, estaríamos teniendo saltos abruptos y lo que tenemos como criterio es suavizar la volatilidad (...) porque sabemos que cuando hay movimientos bruscos, toda la sociedad uruguaya se pone nerviosa".

Según el presidente del Central, si se hubiera dejado "saltar" al dólar en Uruguay, "no hubieran sido señales adecuadas para la toma de decisiones y para los negocios en general, incluidos los de exportación".

Explicó que "a diferencia de lo que pasa en Argentina —que hay una corrida contra la moneda por factores de clara falta de confianza—, en Uruguay lo que ha habido es esencialmente un cambio de portafolio de AFAP y bancos" de pesos a dólares. Así, la moneda estadounidense subió en Uruguay, "pero en ritmos que no implican ninguna lógica de incertidumbre. Ni que hablar que si algo no debíamos hacer en ese sentido, era seguir a Argentina con la situación que tiene de fundamentos tan diferentes", agregó.

Bergara recordó que los casi US$ 350 millones que vendió el Central en tres días (en el mercado y a futuro) es una cifra "considerable dado el corto plazo, pero que tampoco cuestiona la fortaleza financiera del país. Las reservas están en el orden de los US$ 17.000 millones y el BCU en el año anterior, cuando el proceso era a la inversa (evitábamos que el dólar se desplomara), adquirimos US$ 4.000 millones".

Expresó que si continúa esta volatilidad regional "tenemos mucha capacidad para seguir contribuyendo a la estabilidad macroeconómica de Uruguay por esta vía", porque además "estas circunstancias tan excepcionales como la de Argentina no son algo que se pueda sostener durante mucho tiempo, hacia un lado o hacia el otro, las cosas se van a acomodar".

De hecho, Argentina ayer se calmó. El peso argentino se apreció un 6,1% a 36,80/37 unidades por dólar gracias a la venta de dólares del Banco Central de la República Argentina luego de desplomarse un 13,1% en la sesión previa por la desconfianza que los mercados están mostrando hacia la política económica del presidente liberal Mauricio Macri.

Los ojos de los inversores estuvieron puestos en las medidas que el gobierno anunciará el lunes para avanzar en una reducción del déficit.

Dólar de agosto.

Durante el mes, la divisa estadounidense subió 5,85% (al comparar el cierre de ayer con el de fin de julio), luego de haber bajado en julio.

En Argentina el billete verde saltó 34,44% en el mes y en Brasil aumentó 8,46%.

En 15 de las 23 sesiones del mes, el dólar se movió al alza en Uruguay. El valor medio del dólar fondo promedio durante el mes de agosto fue de $ 31,348, con un aumento de 0,65% respecto al mes de julio.

En lo que va del año el billete verde acumula un incremento de 12,43%. En Brasil el aumento en lo que va de 2018 es de 22,87% y en Argentina de 97,6%.