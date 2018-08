Crudo Brent con mayor declive mensual desde 2016 por aumento de suministro de la OPEP

Esta evolución del petróleo coincide con un sondeo que realizó Reuters que mostró que la producción petrolera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) alcanzó en julio su máximo en el año, lo que opacó los reportes de que Estados Unidos y China podrían reanudar conversaciones comerciales.



Los futuros del Brent para octubre bajaron US$ 1,34 a US$ 74,21 el barril. El contrato de setiembre, que expiró ayer, cerró en US$ 74,25 el barril. Los futuros del crudo estadounidense perdieron US$ 1,37 a US$ 68,76 por barril.



El Brent perdió más de un 6% en julio, mientras que el referencial estadounidense se hundió cerca de un 7%, marcando los mayores derrumbes de ambos referenciales desde julio de 2016.



Los precios ampliaron pérdidas después del cierre y el estadounidense tocó US$ 68,32 por barril, tras datos del Instituto Americano del Petróleo que mostraron que los inventarios de crudo sumaron 5,6 millones de barriles la semana pasada, frente a las expectativas de analistas de un descenso de 2,8 millones.



Señales de que se podría resolver la suspensión de envíos por el Estrecho Bab al-Mandeb en el Mar Rojo lastraron los precios, dijo John Kilduff, socio de Again Capital Management en Nueva York. El grupo huti de Yemen dijo que está listo para detener unilateralmente los ataques en el Mar Rojo para apoyar los intentos por lograr la paz. Arabia Saudita suspendió los envíos de petróleo por el estrecho la semana pasada después de que los hutíes atacaron dos tanqueros sauditas.



Rusia y la OPEP aumentaron su bombeo en julio, según un sondeo de Reuters publicado el pasado lunes. La consulta mostró que en julio los miembros de la OPEP incrementaron su producción 70.000 barriles por día (bpd) a 32,64 millones de bpd, máximo para 2018.



El sondeo mostró que los precios del petróleo posiblemente se mantendrán estables este año y el próximo, debido a que la mayor producción de la OPEP y Estados Unidos satisfaría la creciente demanda liderada por Asia y ayudaría a compensar las interrupciones a los suministros.