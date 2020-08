¿A cuánto estará el dólar a fin de año y al cierre del año próximo?

La economía uruguaya está en recesión y probablemente la misma se acentuó en el segundo trimestre del año (los datos se conocerán en septiembre), no obstante el piso de la misma se habría dado en abril, y en mayo y junio ya hubo señales de reactivación según algunos indicadores adelantados de producción y consumo.

El efecto coronavirus (medidas que implicaron detención total o parcial de actividades y retracción de consumo para frenar la propagación de la enfermedad) se hizo sentir sobre todo en el segundo trimestre.



Más allá de eso, los 23 economistas, AFAP y bancos que responden la encuesta del Banco Central (BCU) -divulgada ayer- prevén en el año una caída del Producto Interno Bruto (PIB) mayor que la que hasta ahora -habrá que esperar a la proyección incluida en el proyecto de ley de Presupuesto- tiene el gobierno.



En efecto, los analistas en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) pronostican que el PIB caerá 3,7% este año, mismo guarismo que proyectaban en la encuesta de julio. Las respuestas van entre una contracción mínima de 2,7% y una máxima de 4,5%. En tanto, el gobierno maneja una previsión de caída del PIB de 3%, según lo había adelantado la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche en entrevista con El País en mayo.



El pronóstico de los analistas que responden la encuesta del BCU está en línea con lo que prevén los encuestados (locales y del exterior) que respondieron el sondeo FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus -que divulgó El País días atrás- de una caída del PIB de 3,9% este año.

Para 2021 los bancos, economistas y AFAP que responden al BCU prevén en mediana que la economía uruguaya se recupere con un crecimiento de 3,9%, con respuestas que van entre 1,6% y 5,5%. Los analistas que respondieron el FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus proyectan un crecimiento de 4,1%.



En tanto, para 2022 los 18 consultados que respondieron estiman en mediana una expansión del PIB de 2,5%, con respuestas entre 0,86% y 4%.



Cotización del dólar.

En tanto, los 24 economistas, bancos y AFAP que respondieron al BCU sobre el valor del dólar, redujeron su estimación de cotización del dólar a fin de año. En efecto, en mediana proyectan que el dólar finalice 2020 a $ 44 (3% más que en la actualidad), con respuestas que van entre $ 42 y $ 47. En julio pronosticaban que la moneda estadounidense cerraría 2020 a $ 44,50.



Para 2021 los analistas creen que continuará la senda de incremento del billete verde, ya que a fin del próximo año estiman en mediana que cotizará a $ 47,63, con respuestas entre $ 41,50 y $ 50,50. De todas maneras, en julio pronosticaban un fortalecimiento todavía mayor ya que a fin de 2021 veían en mediana a la divisa estadounidense a $ 47,80.

Para fin de 2022, los 18 bancos, economistas y AFAP que responden la encuesta del BCU, proyectan en mediana que el dólar valdrá $ 51,37, con pronósticos entre $ 41,50 y $ 53,50.

Inflación.

Respecto a la inflación, los 25 analistas que respondieron la encuesta del Central siguieron moderando sus expectativas.



En efecto, para 2020 en mediana proyectan que la suba de precios será de 9,29% (con respuestas entre 8% y 10,09%), cuando hace un mes estimaban que estaría en 9,50%.



De cualquier manera, ninguno de los 25 encuestados cree que se cumplirá la meta del gobierno de una inflación entre 3% y 7%.



Para 2021, los economistas, bancos, AFAP y una aseguradora estimaron en mediana que la suba de precios seguirá moderándose hasta 8% (con respuestas entre 6,75% y 9,13%). Hace un mes pronosticaban que sería de 8,1%.



En tanto para 2022 los analistas estiman en mediana que la inflación seguirá fuera de la meta oficial con 7,5% (las 21 respuestas van entre 5,5% y 8,3% ), mismo guarismo que proyectaban en julio.

El pasado jueves, el presidente del BCU Diego Labat dijo que en materia de inflación “Uruguay se merece jugar en la cancha grande. Está en condiciones de dar ese salto de dejar de jugar en la ‘B’”. Labat se refirió a tener un objetivo “más ambicioso” en materia de suba de precios que el actual de 5% (con un tolerancia de dos puntos hacia arriba y hacia abajo) y para ello propone mejorar la credibilidad de la política monetaria.



En ese marco, se cambiará el instrumento: de agregados monetarios (cantidad de dinero) a tasa de interés (precio del dinero) porque da una “mejor señal al mercado”, afirmó.

Banco Central alerta ofertas de inversión

El Banco Central (BCU) advirtió ayer “sobre ofertas de inversión en el mercado de valores por parte de firmas no habilitadas a operar”.



En un comunicado, el BCU -que es regulador y supervisor del mercado de valores- señaló que “ante diversas ofertas, que han aparecido en distintos sitios en Internet, en particular algunos de medios de difusión nacional, para invertir en el mercado de valores, en particular ofreciendo altas tasas de retorno, se recomienda primeramente consultar los registros disponibles en la página web” del BCU, en particular en los registros de la Superintendencia de Servicios Financieros.



De esa manera, la persona podrá “conocer si se trata de una entidad habilitada para operar”. También recomienda consultar en las páginas web de “los organismos reguladores del exterior eventualmente mencionados en los anuncios publicitarios”.



El BCU explicó que “adicionalmente a considerar si el oferente de este tipo de productos cuenta con las habilitaciones correspondientes, se sugiere a los inversores analizar en profundidad las características del instrumento, comprendiendo la relación entre riesgo y retorno de la inversión”.



“En particular, debe considerarse que la promesa de altas tasas de retorno, podrían ir acompañadas de altos riesgos que no se correspondan con los que está dispuesto a asumir el inversor”, alertó el comunicado del Central.



Algunas de las publicidades a las que hace referencia el BCU prometen retornos elevados y añaden que son de “bajo riesgo”, lo cual va en contra de la teoría económica (a mayor retorno, mayor riesgo y viceversa). “El miedo suele ser una emoción muy buena que te dice por ejemplo que si ves a una serpiente corras, o que si alguien te ofrece el 100% del rendimiento en dos días te alejes porque no es confiable”, decía el profesor de la Universidad de Santa Clara Meir Statman.