¿Cuánto gastaron los uruguayos en seguros en el tercer trimestre del año?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el tercer trimestre del año, el mercado total de seguros (incluyendo las compañías privadas más las ramas monopólicas del Banco de Seguros del Estado (BSE), registró un aumento de las primas en dólares de 8,4% frente al mismo período de 2018.

Según los datos publicados por el Banco Central (BCU) y relevados por la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea), el mercado total de seguros se ubicó en US$ 1.051 millones en el tercer trimestre.



Audea explicó que esto se debe “fundamentalmente a un aumento del 35% en las primas de los seguros previsionales”. En esa rama el BSE tiene un monopolio de hecho, ya que los privados se retiraron hace años.

En lo que respecta a la actividad de los seguros en competencia (las compañías privadas del mercado donde los seguros de automóviles y los de vida son los más relevantes), las primas en dólares se mantuvo estables si se compara el tercer trimestre con igual lapso del año anterior.



En concreto, el mercado del segmento de seguros en competencia fue de US$ 517 millones en el tercer trimestre. Medido en pesos constantes se dio un aumento del 3,1% frente al mismo período del año pasado.



El informe de Audea indicó que a nivel de ramas, hubo un “incremento importante” en las ramas de caución (seguros de garantía), rurales, ingeniería y crédito y una “cierta estabilidad” en el nivel de primas en dólares en el rubro vehículos.



En lo que refiere al resultado técnico (la diferencia entre las primas recaudadas y el importe de los gastos por siniestros) del mercado asegurador, al cierre del tercer trimestre del año, tuvo una pérdida de US$ 15 millones en el segmento en competencia.



La gremial explicó que dicha cifra implica una mejora en relación a la pérdida de US$ 38 millones que se había registrado en el mismo trimestre del año 2018.



“Ello también constituye una mejora con respecto al segundo trimestre del presente año en la medida que no se profundizó la pérdida técnica que en dicho período fue de igual magnitud”, indicó el informe de Audea.

Las empresas aseguradoras privadas “continúan reflejando resultados técnicos positivos” dado que obtuvieron una ganancia técnica de US$ 2,7 millones al cierre del tercer trimestre de 2019.



Audea consideró que esto “refleja la sustentabilidad financiera del sector privado”.



En relación al resultado neto del tercer trimestre en relación al mismo período pero del ejercicio de 2018, este fue de US$ 59 millones, mientras que el año anterior había sido de US$ 22 millones.



“La ganancia experimentada por el sector se explica por la combinación de los efectos contrapuestos de resultados técnicos globales negativos de US$ 37,5 millones más que compensados por resultados financieros positivos”, concluyó el informe de Audea.