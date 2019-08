¿Cuánto en impuestos deberá pagar el argentino de 13 años que ganó casi US$ 1 millón en el campeonato de Fortnite?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de que ayer se conociera que el argentino Thiago Lapp, de 13 años, quedó quinto en la final de la primera Copa Mundial del videojuego Fortnite en redes sociales muchos usuarios empezaron a bromear con el porcentaje que le quedaría tras pagar impuestos. Pero la confusión era generalizada. ¿Aplica la retención del 35% de ganancias en este caso? ¿paga en la Argentina o en los Estados Unidos, donde fue la competencia? ¿Es él el sujeto del impuesto o sus padres, ya que es menor de edad?



De acuerdo con la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Russo, si bien las actividades relacionadas con la tecnología ganan terreno más rápido que las normas tributarias, " hay elementos suficientes para concluir que esta renta se encuentra gravada por el impuesto a las ganancias".



Russo se basa en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley de Impuesto a las Ganancias que establece como concepto de ganancias a "los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente [de la renta] que los produce y su habilitación" y analizó punto por punto en diálogo con La Nación.



En cuanto a la periodicidad -cuanto tiempo se le destina a una tarea-, dijo que aplica en este caso porque muchos de los participantes de este videojuego realizan rutinas de más de ocho horas de práctica, mantienen una sana alimentación y tienen hasta una dirección táctica y estratégica de juego. "En este contexto, lo que parece un simple videojuego se convierte en una verdadera rutina y hasta para algunos ya se trata de un trabajo", explicó.



Foto: Reuters

Sobre "la permanencia de la fuente" detalló que esta requiere que el proceso de producción de la renta no extinga la fuente, "cuestión que aquí no sucede porque es el mismo sujeto el que desarrolla la actividad".



Y, por último, sobre la habilitación de la fuente arguyó que el acto "requiere de la voluntad, la libertad y el discernimiento del beneficiario, características que en este contexto se cumplirían".



En el país se aplica el criterio de renta mundial por lo que de estar gravados tributan en la Argentina, pero el artículo 1 de la Ley de Impuesto a las Ganancias prevé el computo como pago a cuenta acá de impuestos análogos abonados en el exterior con el tope del incremento de la obligación fiscal en Argentina por el cómputo de la renta en el exterior. Así, de acuerdo con esto, Lapp debería pagar el 30% en ese país y el 5% del total o el 35% del excedente (la diferencia entre el premio y lo que tributó en Estados Unidos) a la AFIP. De manera que el monto a desembolsar por impuestos ascendería a US$ 315.000.



En tanto, fuentes de la AFIP respondieron ante la consulta de este diario que el tributo a aplicar dependerá de la situación de los padres.



"Cuando la familia esté en el país se le va a solicitar a los padres, que son los responsables sustitutos del niño, que presenten la documentación para justificar este ingreso. A partir de ahí, se determinará cómo deberían tributar por este premio", aseguraron.



En base a La Nación / GDA