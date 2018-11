El cumpleaños sombrío de la criptomoneda bitcoin

El bitcoin se negociaba a US$ 6.263 en el mercado BitStamp, con lo que los inversionistas que compraron en Halloween de 2017 se enfrentaban a pérdidas anuales de casi un 3%.



Hace un año, bitcoin cerró en US$ 6.443,22, en su camino a un máximo histórico cercano a los US$ 20.000 que alcanzó en diciembre.



La racha, impulsada por compras desenfrenadas de inversionistas minoristas de Corea del Sur a Estados Unidos, llevó a Bitcoin a acumular ganancias en el año calendario de más del 1.300%.



Hace 10 años, Satoshi Nakamoto, el fundador aún no identificado de bitcoin, publicó un documento que detallaba la necesidad de una moneda en línea que pudiera usarse para pagos sin la participación de un tercero, como un banco.



Los operadores y agentes del mercado dijeron que el hito de Halloween era inevitable, dadas las pérdidas de alrededor del 70% desde el máximo del bitcoin, y el continuo pero incompleto movimiento hacia inversiones a través de firmas financieras tradicionales.



"Los mecanismos de valor de crypto y bitcoin hoy se basan más en tecnología subyacente que en la euforia y FOMO (el miedo a perder la oportunidad)", dijo Josh Bramley, operador principal de la firma de gestión de inversiones de criptomonedas Blockstars.



El creciente uso de blockchain, la tecnología de contabilidad distribuida en la que sustenta Bitcoin, ahora es el fundamento de la valoración de la moneda digital, dijo, advirtiendo que algunas expectativas de uso generalizado aún no se han materializado.



[EN BASE A REUTERS]