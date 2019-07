¿Cómo hacer que su currículum supere la prueba de 6 segundos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Seis segundos es el tiempo promedio que las consultoras y las empresas reclutadoras de capital humano dedican a leer cada currículum en una selección de personal. Si nota algo que le interesa continuará leyendo pero si eso no ocurre, lo más probable es que quede descartado.

¿Cómo hacer para que su currículum pase la prueba de los seis segundos? ¿Qué debe incluir para ser tenido en cuenta en tan poco tiempo? ¿Cómo se puede hacer más atractivo?



En momentos que hay problemas de empleo, el Finanzas de Bolsillo es sobre los consejos de diferentes expertos en reclutamiento de personal para hacer un curriculum.



En lo que todos coincidieron fue en que, en el proceso de selección, hay una primera etapa llamada “de filtro” que es la clave para tener posibilidades de avanzar en el procedimiento.

“Confeccionar un currículum vitae para lograr (entre tantos) captar la atención de los reclutadores y acceder a una entrevista laboral es un claro ejemplo que confirma que buscar trabajo, da trabajo”, comentó Federico Muttoni desde la Gerencia de Selección y Outsourcing de Advice.



Según esta consultora, “no basta” con tener guardado siempre el mismo currículum y reenviarlo ante cada llamado que resulte interesante, dado que “cada solicitud necesita una dedicación especial”, así como también una interpretación sobre cuáles podrían ser los puntos más interesantes para la empresa que realiza el llamado.



Entre una de las principales claves a tener en cuenta, Giovani Jara, gerente de Selección y Outsourcing de Advice, destacó que “es vital” utilizar en el currículum la misma terminología que fue utilizada en el llamado. “De esta forma, si se usara un programa de software para filtrar por palabras, mi postulación seguramente pasaría dicho filtro”, indicó.

Asimismo, para poder tener éxito en “la prueba de los seis segundos”, Jara mencionó que si la persona cumple con algunos requisitos considerados por la empresa como “excluyentes”, estos deberían estar claramente priorizados en el currículum.



Extensión, orden y claridad son para la directora de la consultora Entrust, Ana Inés Ruiz, los aspectos más importantes a tener en cuenta. Sobre esto, explicó que “es importante que el currículum sea breve”, no más de dos carillas, lo que no implica que carezca de información.

¿Tecnología en el proceso de selección de personal? Desde el blog del Instituto CFA, Victoria McLean, fundadora y directora ejecutiva de la consultora internacional de carrera City CV, dijo que para poder superar la “prueba de los seis segundos” se deben batir los bots (un programa informático que actúa de forma similar a un robot). ¿Qué significa esto? Debido al avance tecnológico, las consultoras de capital humano han implementado en sus procedimientos de reclutamiento diferentes herramientas que buscan “agilizar” el proceso. Al respecto, McLean dijo que si bien no se debe asumir que los ojos humanos nunca verán el currículum, primero se deben “batir los bots”, dado que, “la gran mayoría” de los reclutadores utilizan diferentes softwares para filtrar los currículum recibidos. “Los usan para todos los candidatos, desde los más jóvenes hasta los más altos”, dijo McLean. Desde KPMG Uruguay indicaron que utilizan su propia base de datos como sistema de filtrado de currículums. ”Cuando buscamos postulantes que ya están en nuestra base de datos buscamos por palabras clave y cuando se presentan a una posición específica leemos todos los CVs recibidos”, explicó María Laura Volpi. Sobre esto, McLean explicó que “estos robots están buscando términos específicos asociados con los requisitos del trabajo y el conocimiento y la experiencia que el reclutador está buscando.

Otro elemento que desde Entrust sugieren tener en cuenta para ser más eficaces y poder superar los seis segundos, es el orden cronológico inverso. Es decir, empezar desde lo último que hizo la persona, tanto en estudio como en trabajo, dado que esto “ayuda al reclutador a rápidamente saber qué está haciendo el candidato actualmente”, dijo Ruiz.



Si bien hay quienes podrían creer que para captar la atención es recomendable utilizar colores y diseños modernos, Ruiz sugirió que en lugar de priorizar la forma y estética, se priorice el contenido. “El currículum debe ser claro”, dijo y añadió que cuanto más “limpio” (sin demasiados colores ni texto) esté” será más fácil de leer.



Con esto estuvo de acuerdo también Neker de la Llana, director de Organizaciones más Humanas (O+H). A su entender, el diseño del currículum debe ser “elegante, simple y consistente, debe simplificar la lectura y no ser un elemento de distracción”.



Otro recurso sugerido desde O+H es utilizar un formato diferenciado a partir de la utilización de negrita en palabras clave a lo largo del currículum (puede ser en puestos, nombres de empresa o títulos académicos). Asegurar ese aspecto puede ser clave para superar la “prueba de los seis segundos” ya que, según De la Llana “es básicamente a través de palabras clave que podrán encontrarte”.



Desde KPMG, la gerenta del Departamento de Consultoría en Capital Humano, María Laura Volpi, sugirió que se chequeen las faltas ortográficas o los errores de tipeo, para lo que recomendó que el currículum sea leído por otra persona.



Según los diferentes expertos consultados, el marketing del currículum es absolutamente esencial puesto que algunas empresas no van más allá del nombre y los primeros datos por lo que es clave “asegurarse de que los primeros elementos te vendan casi como un producto”.



El espacio en blanco es otra herramienta que puede ayudar a superar la primera etapa de reclutamiento, pero también debe evaluarse cómo se utiliza. Conforme a las sugerencias de los especialistas en capital humano, si el texto está muy cargado de palabras con letra pequeña, puede causar rechazo a simple vista y alejar al lector.



Para la senior manager del Área de Selección de Personal de la consultora PwC, Geraldine Delfino, la prueba para que el reclutador decida avanzar con un determinado individuo o no, no se da en seis segundos sino en dos o tres minutos. Según indicó, el currículum debería, en ese tiempo, hacer decidir a la empresa si convoca a la persona a la entrevista o no.



Si bien lo más frecuente es incluir una foto personal y formal en el currículum, desde PwC aconsejan no hacerlo, “salvo que la soliciten expresamente y de ser así que sea una foto actualizada”. Sobre esto Delfino explicó que en Uruguay existe un proyecto de ley que apunta a prohibir el pedido de foto aunque aún no ha sido aprobado.



Según Delfino, también es importante prestar atención a cómo se presenta la información sobre la experiencia laboral. Al respecto manifestó que se debería mencionar el nombre de la empresa y rubro, las fechas entre las que se trabajó, las posiciones ocupadas, haciendo una breve descripción de tareas (responsabilidades principales, si se supervisó personal, grado de reporte, y destacar los mayores logros), motivo de egreso y referencia laboral a contactar con datos de contacto actualizados teléfono y/o dirección de correo electrónico.



En relación a la información personal, la especialista de PwC dijo que es recomendable brindar “solo los datos imprescindibles” y sugirió eliminar lo relativo al estado civil, la cantidad de hijos, la fecha de nacimiento, la ocupación de sus padres y pareja, así como el teléfono fijo y la dirección de su domicilio.



“Se tiende a incluir demasiados datos personales que pueden dar lugar a actos de discriminación, a priori y sin darnos la oportunidad de llegar a una primera entrevista, que es nuestro objetivo inicial”, concluyó Delfino.