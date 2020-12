¿Por qué se debilita el dólar en Uruguay que tuvo la mayor caída mensual desde junio?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En línea con lo que sucedió a nivel mundial, el dólar en Uruguay cayó 1,12% “punta a punta” (es decir al comparar el valor de ayer con el de fin de octubre). Se trata de la mayor baja mensual desde junio (cuando había caído 2,53%).

El mayor descenso diario fue el 9 de noviembre cuando el dólar retrocedió 0,52% mientras que la mayor suba diaria fue al día siguiente con una suba de 0,4%.



De los 19 días hábiles en el mes, en 11 el dólar cotizó a la baja y en nueve al alza. El mínimo alcanzado por el dólar se dio ayer con un valor promedio de $ 42,521 y el máximo fue el 13 de noviembre con una cotización de $ 42,961.



Ayer, el dólar interbancario bajó 0,24%. En lo que va de 2020 la divisa estadounidense aumenta 13,89%.



El promedio mensual del dólar se ubicó $ 42,728 lo que implica un alza respecto al promedio de octubre de 0,1%.

La variación “punta a punta” mensual del dólar en las pizarras del Banco República (BROU), fue de una caída de 55 centésimos. El promedio pizarra en el mes a la compra fue de $ 41,55 y a la venta de $ 43,95. Ayer la cotización al público del billete verde cayó 10 centésimos y finalizó en $ 41,30 para la compra y en $ 43,70 para la venta.

En noviembre se realizaron a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) un total de 945 transacciones por un monto equivalente a US$ 400 millones. El día de mayor operativa fue el 13 de noviembre con 99 operaciones por US$ 34,8 millones.



El Banco Central (BCU) no intervino en ningún día en noviembre, llegando a los seis meses y medio sin intervenir en el mercado de cambios. La última intervención fue el 7 de mayo cuando vendió US$ 4,5 millones. El total de ventas realizadas por el Banco Central en lo que va del 2020 es de US$ 180,4 millones y las compras realizadas totalizan US$ 491,5 millones.

A su vez, la medida que permite a los inversores la compra de Letras de Regulación Monetaria del BCU -que son en pesos- con dólares para vencimientos mayores a los 150 días, se incrementó en noviembre respecto a octubre. En el mes el BCU compró bajo esta modalidad indirecta US$ 55,23 millones, el doble que en octubre (US$ 27,56 millones).



¿Por qué baja el dólar?

El billete verde en Uruguay siguió la tendencia a nivel regional (salvo en Argentina) y a nivel global.



Por el vínculo comercial, Brasil es el principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay. Ayer la divisa estadounidense en el país vecino bajó 0,33% y cerró en 5,3317 reales. En noviembre la caída del dólar en Brasil fue mayor a la de Uruguay, 7,63%. Sin embargo, en lo que va del año sube más que el doble de Uruguay: 32,28%.

Argentina va a contramano del mundo en cuanto al dólar. La moneda estadounidense subió ayer 0,3% y cerró en 81,31 pesos argentinos. En noviembre el dólar se incrementó 3,82% y en lo que va del año el alza es de 35,77%.



En el mercado informal porteño, el dólar blue bajó 0,65% ayer y cerró en 151/155 pesos argentinos. En noviembre retrocedió 9,03% y achicó la brecha a 90,63% respecto al mercado oficial.

Foto: EFE

A nivel global, el dólar se recuperó ayer desde su nivel más bajo en dos años y medio. De todas maneras, cayó un 2,3% en noviembre, su mayor pérdida mensual desde julio.



El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis monedas relevantes, subió 0,2% ayer a 91,89. “Esto es sólo un impulso temporal para el dólar”, dijo Edward Moya, analista senior de mercado en OANDA. “La tendencia a largo plazo es claramente la debilidad del dólar”, agregó.

“La mejora de las perspectivas para el crecimiento global, junto con las fuertes señales de la Reserva Federal de que mantendrá una política monetaria expansiva hasta bien entrada la recuperación económica, han estado fomentando un dólar estadounidense más débil”, indicó el analista de divisas de MUFG Lee Hardman.



El billete verde, tradicional moneda de refugio, tiende a debilitarse cuando los fondos de inversión y pensiones a nivel global apuestan por mercados emergentes y toman más riesgo. Eso se vio reflejado en otro activo considerado como refugio: el oro.



Los precios del oro extendieron ayer su declive hasta mínimos de cinco meses, al bajar 0,5%, a US$ 1.779,05 la onza, acumulando un desplome del 5,3% en el mes. Es el peor mes en cuatro años.



“Las noticias de las vacunas han generado mucho optimismo en el mercado y estamos viendo algunos flujos de salida en activos de refugio como el dólar y los bonos del Tesoro, y se está reflejando lo mismo en los precios del oro”, dijo el analista Craig Erlam.

Riesgo país y tasa.

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, bajó 1 unidad ayer y cerró en 135 puntos básicos. En noviembre, el riesgo país bajó 6 puntos básicos, mientras que en lo que va del año sube 5 unidades.



En tanto, la tasa de interés call interbancaria (la que se cobran los bancos por préstamos en pesos entre sí) a un día se ubicó en promedio en 4,56%, dentro del objetivo del Banco Central de 4,5%. (Con información de Reuters).