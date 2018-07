Debutó la Unidad Previsional con éxito

La demanda fue cuatro veces y media el monto licitado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Fue un resultado muy satisfactorio, quedamos muy conformes", dijo a El País el director de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, Herman Kamil.

Inicialmente se iban a emitir 550 millones de UP (US$ 17,86 millones) de la Nota del Tesoro con vencimiento en 2025 de esa moneda. Pero, la demanda alcanzó a 2.465,9 millones de UP (US$ 80,08 millones) y finalmente el MEF optó por colocar 908,3 millones de UP (US$ 29,49 millones).

El gobierno creó la UP debido a la necesidad de mitigar los desequilibrios de monedas y plazos en los balances de las empresas aseguradoras públicas y privadas, así como de las cajas paraestatales, tratando de reducir el riesgo de su operativa. Esta situación de descalce ha llevado a que solamente en 2017 el Banco de Seguros del Estado (BSE) haya perdido US$ 65 millones.

La evolución de las pasividades y las pensiones está atada al Índice Medio de Salarios Nominales y hasta la creación de la UP no existía una unidad de cuenta en la cual se pudiera emitir deuda de mediano y largo plazo asociada a la evolución de este indicador.

Al respecto, Kamil dijo que en la emisión de ayer hubo una "participación variada" de "fondos de pensión, aseguradoras, bolsas de valores y cajas paraestatales" lo que "valida la estrategia de introducir este instrumento".

"Es un buen comienzo, pero hay que ir con cautela, ver cómo van resultando las distintas licitaciones", agregó el funcionario.

El rendimiento del título fue de 1,5%, en línea con un título en Unidades Indexadas a la inflación a ese plazo.

Más allá que inicialmente los títulos en UP están pensados para que las aseguradoras puedan calzar las rentas vitalicias que deben pagar (por lo acumulado en la AFAP) con un activo que tenga un rendimiento similar, Kamil dijo que se busca "integrar a la mayor cantidad de jugadores en el mercado".