Demanda por UI fue 2,5 veces lo ofertado

La operativa consiste en la emisión de Notas del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) y Unidades Previsionales (UP) -tres series en este caso- que se pueden adquirir con pesos, dólares o con otros títulos en pesos y UI a plazos más cortos en poder de los inversores.

De acuerdo a lo que inicialmente planea ofrecer el MEF, las notas son por un total equivalente a US$ 497,2 millones aproximadamente.

Ayer se emitió la primera de esas notas, la única en UI, con vencimiento en 2023. El MEF ofertó inicialmente 1.420 millones de UI (US$ 169,1 millones), pero la demanda fue de 2,5 veces ese monto: 3.548,40 millones de UI (US$ 422,5 millones). Finalmente, el MEF aceptó 1.790,01 millones de UI (US$ 213,1 millones), y la tasa de retorno fue de 2,74%.

La operación que continúa hoy con la emisión de la primera de tres notas en UP, busca “financiar al gobierno” al tiempo que se “desarrolla el mercado en moneda local” y se “estiran vencimientos” de deuda, había dicho el viernes pasado a El País el subdirector de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, Antonio Juambeltz.

Con esta emisión se incrementa la desdolarización de la deuda total además que se desarrolla el mercado en UP. “Es un pequeño hito” que a un año de creada esa unidad (que evoluciona según el Índice Medio de Salarios Nominales), ya se emita a 20 años, afirmó Juambeltz.