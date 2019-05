Los depósitos en bancos del exterior cayeron, ¿cuánto suman y en qué países están?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Los uruguayos tenían depositados en bancos ubicados fuera de fronteras US$ 6.236 millones a fin de 2018, según datos del Banco Internacional de Pagos (BIS por sus siglas en inglés) procesados por El País.

Eso marco una caída del ahorro de familias y empresas uruguayas en el exterior, al punto que se alcanzó el menor nivel desde fin de septiembre de 2006.

En el último trimestre de 2018, los depósitos de uruguayos en bancos del exterior bajaron 8,8% (US$ 604 millones menos) frente al tercer trimestre. Respecto a un año antes, los uruguayos tenían 9,3% menos depósitos (US$ 643 millones menos) en bancos ubicados en el exterior.

RELACIONADAS Dólar subió y el Central intervino otra vez By Ángel Asteggiante Dólar subió y el Central intervino otra vez Dólar subió y el Central intervino otra vez Hay menos beneficiarios del seguro de desempleo By Ángel Asteggiante Hay menos beneficiarios del seguro de desempleo Hay menos beneficiarios del seguro de desempleo

El total de US$ 6.236 millones es el menor para un trimestre desde el tercero de 2006 cuando habían sido US$ 5.725 millones.

La mayor parte del dinero estaba en Estados Unidos con US$ 3.931 millones, seguido por Suiza con US$ 985 millones. Completan los cinco primeros destinos: España (US$ 110 millones), Francia (US$ 75 millones) y Luxemburgo (US$ 67 millones).

En total, los uruguayos tenían depósitos en bancos de 22 jurisdicciones al tiempo que otros US$ 898 millones estaban en países sin identificar por el BIS.

Si bien la mayor parte del monto está en destinos “clásicos”, hay depósitos hasta en islas remotas de Europa, consideradas “paraísos fiscales” hasta hace algunos años.

Antecedentes

Desde el récord histórico de US$ 9.210 millones que habían alcanzado los depósitos fuera del país a fin de junio de 2015, la cifra bajó en cada uno de los tres trimestres siguientes, recién repuntó en el segundo trimestre de 2016, volvió a caer en el tercero y creció en el cuarto. En 2017, bajó en el primer trimestre, aumentó en el segundo, volvió a caer en el tercero y tuvo una leve suba en el último. Comenzó 2018 a la baja, se incrementó en el segundo trimestre y bajó en el tercero y en el último trimestre respectivamente.

Al tiempo que los depósitos que familias y empresas de Uruguay tenían en bancos del exterior cayeron en US$ 643 millones en 2018, los ahorros en bancos locales disminuyeron en US$ 1.503 millones (3,8% menos), según los datos divulgados por el semanario Búsqueda. A fin de 2018, los depósitos en bancos locales totalizaban US$ 29.229 millones.

De esas cifras se desprende que los ahorros de empresas y familias en bancos locales representan el 82,4% del total y los que tenían en bancos del exterior el 17,6% del total depositado.

Desde 1995 -fecha desde que existen datos para Uruguay en el BIS-, hasta fin de 2018, (con altibajos) los depósitos de uruguayos en bancos del exterior crecieron 81,5%), esto es, aumentaron en US$ 2.801 millones.

Desde septiembre de 2018 el gobierno ya accede a los datos de quienes tenían depósitos en el exterior en 2017, ya que Uruguay comenzó con el intercambio automático de información tributaria con otros fiscos.

Así el país recibe información de 73 jurisdicciones y por otro lado, la Dirección General Impositiva (DGI) envía información sobre depósitos de no residentes a 58 jurisdicciones con los que Uruguay tiene acuerdos en el marco del intercambio automático de información tributaria que promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La información que recibe de los fiscos extranjeros, es “clave” para la DGI “para seguir avanzando en la correcta fiscalización del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por los rendimientos mobiliarios obtenidos en el exterior y otras disposiciones tributarias internas donde el conocimiento de esta información tiene efectos relevantes", había dicho su director general de Rentas, Joaquín Serra a El País el año pasado.

En 2010 el gobierno anunció que pasaría a gravar con el IRPF (a una tasa del 12%) los intereses que generan los depósitos en el exterior. Con la reforma tributaria de 2007, el gobierno siguió un criterio de renta de fuente uruguaya (es decir que se genera en el país) y a partir de 2010 lo cambio parcialmente (solo para renta de capital mobiliario y de personas físicas) a renta de fuente mundial. Esa imposición a la renta de los activos en el exterior (que se aplica desde 2011), hizo caer el dinero de los uruguayos depositados en bancos del exterior en 2010, pero luego empezaron a recuperarse.

Lo que entra del exterior en impuestos por ese concepto (intereses de depósitos, rentas por títulos bursátiles, etc.) significa para Uruguay apenas US$ 15 millones al año.