Derrumbe de las bolsas tras la amenaza de Trump de aplicar nuevos aranceles a China

Las bolsas asiáticas y europeas caían este lunes un día después de las amenazas del presidente de Estados Unidos Donald Trump de aumentar el próximo viernes los aranceles a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares.

El presidente estadounidense anunció por sorpresa el domingo que quiere aumentar del 10% al 25% los aranceles a los productos chinos importados cada año a Estados Unidos, una medida que debería entrar en vigor el viernes.



Las bolsas asiáticas fueron las más afectadas y todas cerraron con fuertes caídas. En Europa las bolsas también caían durante la sesión pero menos que en Asia.



En China continental, la bolsa de Shangái cerró con pérdidas del 5,58%, hasta 2.906,46 puntos, y la de Shenzhen se hundió un 7,38%, hasta 1.515,80 puntos.



Por su parte la bolsa de Hong Kong cerró perdiendo 2,9%, hasta 29.209,82 puntos.



Tras el fin de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, los mercados anticipaban un acuerdo este mismo mes de mayo antes del anuncio de Trump.



Hacia las 11h00 GMT, la bolsa de Fráncort perdía 1,96 %, hasta 12 168.84 puntos, y la de París 1,93 %, hasta 5.441,80 enteros.



A la misma hora el Ibex 35 de Madrid perdía 1,57%. En Zúrich el índice SMI perdía 1,65 %, hasta 9. 580.86 puntos.



En Londres la bolsa estaba cerrada por ser día festivo.



"Donald Trump está presionando a China en lo que parecía ser la última fase de las negociaciones. Puede tratarse de un farol pero es peligroso porque podría irritar a Pekín", indicó en una nota Tangi Le Liboux, un analista de Aurel BGC.

Delegación china en Washington

En su primera reacción, la administración china no cerró la puerta a las negociaciones.



Al contrario de lo que apuntaba la prensa, el gobierno indicó que su equipo de negociadores seguía preparándose para viajar a Washington, sin confirmar sin embargo una fecha ni si el viceprimer ministro Liu He liderará la delegación china.



Las próximas negociaciones están previstas en principio el miércoles, tras la décima sesión que tuvo lugar en Pekín la semana pasada.



Desde la reunión en diciembre entre Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, ambas potencias económicas habían prometido no imponerse mutuamente aranceles.



En lo que va del año, las bolsas están en niveles altos tras los problemas del año pasado.



En China, donde las bolsas cayeron un 24% en 2018 por el conflicto comercial con Estados Unidos, los índices continentales ganaron más de un 30% desde enero, a medida que avanzaban las negociaciones.



Pero el índice de Shangái, igual que el de Shenzhen, empezaron a replegarse a mediados de abril cuando parecía alejarse la perspectiva de medidas importantes para estimular la economía china.



Las dos bolsas cayeron cerca de un 10% en las tres últimas semanas.

Por su parte el petróleo también caía por el temor a un freno generalizado de la demanda mundial.