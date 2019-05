Los detalles de la operación de deuda del gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno evaluó como “muy buenos” los resultados obtenidos con la operación de deuda en el mercado local que hicieron conjuntamente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central (BCU). Esa evaluación positiva se debe a que se cumplieron los objetivos previstos “a pesar del contexto de tensión geopolítica global y regional, y de la marcada volatilidad en el mercado cambiario durante las últimas semanas”, indicó un comunicado conjunto.

Cuando el viernes culminó la operación que implicó una emisión de títulos en Unidades Indexadas (UI) y Unidades Previsionales (UP) por el equivalente a US$ 501,2 millones, el jefe de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Christian Daude señaló: “Muy buenos resultados de la operación conjunta que hicimos con el BCU. Se logró seguir desarrollando el mercado en UP, financiamiento en moneda doméstica y a buenas tasas”.

Ayer, ambas instituciones divulgaron un comunicado con los detalles finales. “La demanda agregada excedió en 1,7 veces el monto originalmente licitado (alcanzando un total equivalente de US$ 833 millones)”, señaló.

Los títulos podían comprarse con pesos, dólares o con otros títulos en pesos y UI emitidos previamente en manos de los inversores. “Del valor total efectivo de los títulos emitidos, un 93% fue integrado (comprado) con Notas del Tesoro del gobierno denominados en UI y con Letras y Notas del BCU (denominadas en pesos uruguayos y UI). El restante 7% fue integrado casi enteramente con pesos uruguayos”, indicó el comunicado.

“De la totalidad del monto integrado con títulos públicos, aproximadamente un 63% corresponde a instrumentos del BCU que vencían en 2019, mientras que un 37% corresponde a títulos emitidos por el gobierno (principalmente la Nota del Tesoro Serie 14 que vence en junio del próximo año)”, agregó.

Como los títulos que emitió el gobierno son a plazos superiores a los que recibió como pago (la Nota en UI vence en 2023 y las tres Notas en UP lo hacen en 2025, 2033 y 2040), el gobierno logra estirar los vencimientos de deuda.

“Del total del monto licitado, un 76,7% fue adquirido por inversores institucionales, un 12,5% por bancos y el restante 10,8% por otros agentes del mercado”, explicaron el MEF y el BCU.

Para terminar la operativa, “el gobierno entregará al BCU los instrumentos de dicha institución que recibió como forma de pago de los títulos emitidos, recibiendo en contrapartida un monto equivalente en efectivo calculado a precios de mercado”, señalaron. Esto es porque los nuevos títulos son del gobierno y el 63% de los títulos recibidos como pago son del BCU.

Con esta operación, el gobierno pudo “obtener financiamiento en moneda nacional de considerable escala, estabilizando la composición por monedas de la deuda pública”, afirmó el comunicado.

Además, le permitió “extender la madurez promedio y suavizar el perfil de vencimientos de los títulos de deuda del gobierno central, a costos razonables”, expresó.

También pudo “profundizar el desarrollo del mercado doméstico de títulos públicos en UP, incrementando la liquidez de los puntos de referencia licitados regularmente, y facilitando el proceso de descubrimiento de precios a través de emisiones primarias de montos considerables.

Asimismo, se incorporó un nuevo instrumento en UP a 20 años (el cual se convierte en el título soberano en moneda local emitido en el mercado de mayor madurez, entre los actualmente vigentes)”, dijo el comunicado.“En términos del balance consolidado del sector público, la presente operación contribuye a disminuir el déficit parafiscal, mejorando el perfil de riesgo del BCU”, concluyó.