Deuda: demanda por Corporación Vial duplicó oferta

La Corporación Vial (CVU) terminó de colocar ayer títulos de deuda por el equivalente a US$ 186,7 millones, con una demanda que alcanzó a US$ 399,4 millones.

La empresa paraestatal —propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo— emitió la serie III en Unidades Indexadas (UI) y la serie IV en dólares del fideicomiso financiero por el que ya había colocado hace un año.

En ambas emisiones, hizo un tramo competitivo para inversores institucionales y otro no competitivo destinado a pequeños ahorristas.

En la serie en UI en el tramo competitivo la Corporación Vial colocó 1.055,4 millones de UI (US$ 143,2 millones) y recibió una demanda de 2.530,6 millones de UI (US$ 343,3 millones). Los pequeños ahorristas demandaron 1,1 millones de UI (US$ 149.456) que fueron adjudicados totalmente. El remanente del tramo reservado para pequeños ahorristas para el que no hubo demanda: 54,5 millones de UI (US$ 7,4 millones) se colocó en el tramo competitivo.

Por su parte, en la serie en dólares, la CVU colocó US$ 30,6 millones en el tramo competitivo con una demanda por US$ 39,5 millones y los restantes US$ 5,4 millones los adjudicó en el tramo no competitivo con una demanda de US$ 16,5 millones.

El cupón que paga CVU para la serie en UI es de 3,75% y para la serie en dólares es de 4,9%. Las series tienen un plazo de gracia del capital de cinco años, repago de capital e intereses trimestral y una opción de amortización en el 2023 de hasta el 10% del monto emitido. El vencimiento de los títulos es el 15 de octubre de 2034.

El Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay I fue creado en 2017 para financiar la realización de obras sobre los 2.600 kilómetros de red vial concesionada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la CVU. Las principales obras que se van a realizar serán en las Rutas 8, 26, 3, 2 y 5.

En abril de 2017 se realizó una primera emisión de títulos de deuda que resultó en una colocación de 630 millones de Unidades Indexadas (US$ 85,48 millones actualmente) y US$ 20 millones.

Por lo tanto, ya lleva emitidos el equivalente a US$ 292,18 millones entre 2017 y 2018, de un programa de hasta US$ 450 millones.

El prospecto de esta emisión, prevé que "probablemente" haya una tercera "en el primer cuatrimestre de 2019 por US$ 170 millones para poder cumplir con el adelanto del plan de obras definido por el Ministerio de Transporte".