La deuda, un problema en la economía mundial

El endeudamiento a nivel global está cerca de máximos históricos y la parte de esa deuda en moneda extranjera es más alta ahora que lo que era al inicio de la crisis financiera global en 2007/2008, según un informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés, que agrupa a instituciones financieras a nivel mundial).

"La deuda global ha aumentado en más de 3 puntos porcentuales desde 2017, superando el 318% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en el tercer trimestre de 2018" y alcanza a US$ 244 billones, indicó el reporte. Así, quedó cerca del máximo histórico del 320% del PIB global que alcanzó en el tercer trimestre de 2016.

"El sector corporativo (no financiero) y los gobiernos de todo el mundo han representado más del 75% del aumento en los niveles de deuda global desde 2008", señaló el IIF.

"La deuda total del gobierno superó los US$ 65 billones en 2018, frente a los US$ 37 billones de la década anterior. Durante el mismo período, la deuda corporativa no financiera aumentó en US$ 27 billones a más de US$ 72 billones el año pasado, ahora cerca de un máximo histórico del 92% del PIB", añadió.

"Si bien el aumento de la deuda corporativa se concentró en los mercados emergentes, la deuda del gobierno aumentó más rápidamente en los mercados maduros", explicó el informe del instituto.

"El aumento del endeudamiento en otros sectores ha sido relativamente lento: el crédito a los hogares creció más del 30% a US$ 46 billones, y la deuda del sector financiero creció un 10% a unos US$ 60 billones", agregó.

Un punto que destaca el reporte es el porcentaje de deuda en moneda extranjera a nivel global. "La dependencia de la deuda en moneda extranjera fuera del sector bancario ha aumentado desde 2014. Con más del 18% del PIB (mundial), la deuda cambiaria no bancaria sobre el PIB es ahora alrededor de 3 puntos porcentuales más alta de lo que era al inicio del crisis financiera global en 2007/2008, principalmente impulsada por mercados maduros", señaló.

"Si bien el aumento ha sido relativamente moderado en los mercados emergentes (de 12% del PIB en 2014 a 14% en 2018), el ritmo de la acumulación de deuda en divisas extranjeras desde 2014 ha sido motivo de preocupación en algunas regiones de mercados emergentes, especialmente en África y Medio Oriente", agregó.

Otro aspecto que preocupa es el refinanciamiento en mercados emergentes, con necesidades que llegan a alrededor de US$ 3.9 billones por bonos y préstamos sindicados que vencerán a fines de 2020. De eso, US$ 800.000 millones son para el gobierno general y US$ 1,9 billones para el sector no financieros.

"Las necesidades de refinanciamiento en dólares estadounidenses son relativamente altas para Egipto, Nigeria y Colombia (casi el 80% de los reembolsos), seguidos por el Líbano (77%), Chile (72%) y Argentina (73%)", afirmó.

El IIF detectó un "cambio significativo" en como las empresas (del sector no financiero) y los hogares se financian. En efecto, ese empresas y hogares de todo el mundo se han ido hacia el financiamiento no bancario durante la última década, "por ejemplo, mercados de bonos, prestamistas hipotecarios, compañías financieras especializadas".

"Los mercados emergentes han experimentado un crecimiento particularmente rápido en el financiamiento no bancario, con casi una cuarta parte del crédito total al sector privado no financiero que ahora proveniente de entidades no bancarias, frente a un 17% que era por esa vía en 2008", afirmó el reporte.