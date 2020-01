¿Qué dice el Índice Big Mac sobre el valor del dólar en Uruguay y sus competidores?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Una discusión habitual entre economistas y el gobierno en los últimos tiempos es sobre el precio del dólar: los primeros sostienen que hay “atraso cambiario” y desde el Ejecutivo se rechaza esa afirmación.

Los economistas entienden que para que los productos y servicios (como los turísticos) uruguayos sean más competitivos respecto a otros países, el dólar debería estar más elevado. En una entrevista con El País publicada el pasado 27 de diciembre, el ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori dijo que “en el promedio general, no se puede hablar de ninguna manera de atraso cambiario” aunque reconoció que “tenemos que trabajar mucho por la competitividad”.

En esta discusión sobre si el dólar debería cotizar más alto de lo que está (ayer cotizó en promedio a $ 37,334, ver aparte), tercia el Índice Big Mac que publica semestralmente la revista británica The Economist.



Según este indicador, que compara monedas de 53 países y la zona euro ante el dólar, el peso uruguayo está subvaluado. Dicho de otra forma, el dólar está más alto de lo que debería para alcanzar su nivel de “equilibrio” en el largo plazo.

En igual situación están las monedas de Brasil (real) y Argentina (peso argentino), aunque con una subvaluación de distinta magnitud.



Para llegar a esa conclusión, The Economist utiliza la teoría de la paridad de poder de compra para realizar el indicador.

El índice Big Mac fue inventado por The Economist en 1986 como una “guía liviana” para saber si las monedas están en su nivel “correcto”. Se basa en la teoría de la paridad de poder adquisitivo, según la cual a largo plazo los tipos de cambio deberían ir hacia un valor que iguale los precios de una canasta idéntica de bienes y servicios. En este caso, esa canasta idéntica es la hamburguesa más famosa de McDonald’s ya que su valor es constante año a año y sus ingredientes varían poco entre los países.

¿A cuánto debería estar el dólar?

Según el Índice Big Mac, el dólar en Uruguay debería cotizar a $ 31,57 para estar en su nivel de “equilibrio”, es decir 15,7% menos que el $ 37,44 que cotizaba al momento de hacer la comparación.



La Big Mac cuesta $ 179 en Uruguay y US$ 5,67 en Estados Unidos. El valor del dólar que igualaría el precio de la hamburguesa es el de $ 31,57.

De todas maneras, en el último año el peso uruguayo se acercó a su nivel de equilibrio ante el dólar. En enero de 2019 el billete local estaba 22,8% subvaluado ante el estadounidense y en julio de 2019 18,8%.



La única vez (desde 2004 que es cuando hay datos del país) que el peso uruguayo estuvo prácticamente en “equilibrio” (solo 0,3% sobrevaluado) fue en julio de 2010. En tanto, el momento de mayor subvaluación del peso respecto a la divisa estadounidense fue en junio de 2009 cuando llegó a estar 26,3% por debajo del equilibrio.

En la actualidad, el peso uruguayo es la quinta moneda menos subvaluada ante el billete verde detrás de la corona sueca (4% subvaluada), el dólar canadiense (8,6%), el shekel israelí (13,3%) y el real brasileño (15,3%).



Solamente hay dos monedas que están sobrevaluadas frente al dólar (o dicho de otra manera la divisa estadounidense debería cotizar más alta ante ellas): el franco suizo (18,4%) y la corona noruega (5,3%).

El hecho de que de 54 divisas, haya solamente dos que están sobrevaluadas respecto al dólar en relación con los fundamentos, muestra que el billete verde está en uno de los momentos de mayor fortaleza en tres décadas.



La moneda más subvaluada frente a la estadounidense, es el rand sudafricano: 62%. Allí el billete verde cotiza a 14,39 rands cuando el Índice Big Mac sugiere que debería estar a 5,47 rands.

El peso uruguayo es la quinta moneda menos subvaluada ante el dólar. Foto: Reuters.

¿Cómo está Argentina que tuvo una fuerte devaluación de su moneda el año pasado? El indicador muestra que el peso argentino es la 16ª más subvaluada ante la estadounidense. El dólar oficial en Argentina cotizaba a 60,07 pesos argentinos cuando se hizo la comparación, pero según el valor de la hamburguesa debería cotizar a 30,16 pesos argentinos para estar en el nivel de equilibrio. Eso es un 49,8% menos.



El euro es otra de las monedas que está más subvaluada que la uruguaya ante el dólar: 19,2%. Según el indicador, el dólar debería cotizar a 0,73 euros en vez de los 0,90 actuales.

Las otras monedas relevantes tienen una subvaluación mayor ante la estadounidense. En la libra esterlina llega a 22,2%, en el yen japonés a 37,5% y en el yuan chino a 44,9%.

El BCU sale a ponerle “piso” al billete verde

El dólar interbancario cotizó con una leve suba ayer, luego de tres caídas consecutivas, debido a la decidida intervención compradora del Banco Central (BCU). El alza de 0,04% llevó a al interbancario a cotizar en promedio a $ 37,334. En la semana el dólar subió 0,13% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). En lo que va del mes y del año la divisa estadounidense está prácticamente estable (baja de 0,01%).



A nivel interbancario, el dólar cotizó entre $ 37,20 y $ 37,40 para cerrar en $ 37,39.

El BCU intervino en el mercado de cambios por primera vez en el año, para ponerle un “piso” al billete verde. La autoridad monetaria compró US$ 14,5 millones para impulsar la divisa. La última intervención por parte del Banco central había sido el 26 de diciembre pasado cuando adquirió US$ 2 millones.

Banco Central del Uruguay. Foto: Fernando Ponzetto.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron ayer 98 transacciones por US$ 42,9 millones. En la semana se realizaron 371 transacciones por US$ 176,5 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 9 centésimos y cerró a $ 36,64 a la compra y a $ 38,14 a la venta. La variación “punta a punta” semanal fue de un alza de 7 centésimos.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 0,27% ayer y cerro en 4,1837 reales. En la semana la variación “punta a punta” fue al alza en 2,68% y en lo que va del mes y del año aumenta 3,8%.



En Argentina la moneda estadounidense subió 0,19% ayer y cerró en 60,005 pesos argentinos. En la semana el dólar oficial en Argentina se incrementó 0,32% y en lo que va del mes y del año lleva un alza de 0,19%.



A nivel global, el dólar subió a un máximo de una semana frente al euro tras la divulgación de datos económicos que apuntaron a un sólido crecimiento. El euro cayó 0,41% a US$ 1,1089.