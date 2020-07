¿Qué dijo el Bandes Uruguay tras el embargo y secuestro de sus acciones por deuda de Venezuela?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Banco Bandes Uruguay (filial local del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela) comunicó a la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU) su situación a partir del embargo y secuestro de acciones debido a un juicio contra el Estado venezolano en Uruguay.

La carta fue firmada por el apoderado de Bandes Uruguay, José Noel Zamora y está dirigida al superintendente de Servicios Financieros del BCU, Juan Pedro Cantera.



Allí señala que el pasado 24 de junio “por disposición del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo civil de sexto turno se dispuso el embargo y secuestro de las acciones de titularidad de Banco Bandes Uruguay S.A. en el capital accionario de Integración AFAP S.A. y el embargo y secuestro de las acciones de Banco de las que Desarrollo Económico y Social de Venezuela es titular en Banco Bandes Uruguay”.

Esto es por un juicio que el laboratorio Libra S.A. le inició al Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela por el cobro de medicamentos que le vendió en 2015 y cuya deuda asciende (con multas e intereses) a US$ 15 millones, según había informado el semanario Búsqueda.



La carta del banco venezolano a Cantera (que está publicada en la página web del BCU) señala que “Banco Bandes Uruguay y Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela no son demandados en la causa, por lo que no hemos sido notificados de ninguna actuación judicial, más que la medida adoptada”.

También aclara que “el embargo y secuestro de los títulos no supone pérdida o suspensión de los derechos sociales y económicos que corresponden a su propietario”.



La misiva al superintendente de Servicios Financieros del BCU afirma que “Banco Bandes Uruguay y Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela se encuentran abocados a impugnar las medidas adoptadas; estas instituciones a quienes corresponde la titularidad de las acciones embargadas, no pueden ser agredidas en su patrimonio por los acreedores del Estado venezolano, en tanto la persona jurídica constituye un centro de imputación patrimonial y jurídico autónomo de aquel”.



Por último, la institución financiera le aseguró al BCU que “la operatoria del banco y la rentabilidad de Bandes de ninguna manera se ven afectadas por las medidas adoptadas, ni suponen una pérdida o suspensión de los derechos sociales que corresponden a los propietarios de las acciones”.