La doble estrategia del Banco Central para sostener el valor del dólar

El dólar ayer se mantuvo prácticamente estable en el mercado de cambios, con compras del Banco Central (BCU) para sostenerlo y otra nueva estrategia que sumó con ese objetivo.

El dólar interbancario bajó mínimamente 0,03% y cotizó en promedio de $ 37,906. En febrero la moneda estadounidense lleva un alza de 1% y en el año de 1,53%.



El billete verde cotizó ayer entre $ 37,90 y $ 37,95 para cerrar en el máximo.



El Banco Central volvió a comprar dólares luego de tres jornadas sin intervenir. Las adquisiciones de ayer fueron por US$ 33,2 millones. En febrero ya compró US$ 191,4 millones y en el año US$ 481,2 millones.

Pero a las compras de divisas para sostener al dólar, el BCU le sumó otra estrategia. En los últimos días ha emitido menos Letras de Regulación Monetaria (LRM), un título que utiliza para quitar pesos del mercado.



Al dejar más pesos del mercado, la teoría indica que la moneda nacional debería desvalorizarse frente al dólar. Eso ocurre porque hay más oferta de pesos y a su vez bajan las tasas de LRM haciendo menos atractivo a los inversores pasarse de dólares a pesos.



Ayer el BCU licitó LRM a 30 días y la tasa a las que adjudicó fue de 6,09%, “una baja importante respecto de la semana pasada (7,90%)”, señaló la corredora de bolsa Urraburu & Hijos.



“Más vale tarde que nunca. El BCU actuando como debió hacer muchas veces en el pasado y no lo hizo. Dejando caer las tasas de las LRM para desalentar el ingreso de capitales golondrina. Y comprando dólares para que el dólar suba y no parar evitar que baje”, afirmó el economista Javier de Haedo en su cuenta de Twitter.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar se mantuvo en el mismo nivel que el viernes y cerró a $ 37,15 a la compra y $ 38,65 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar prácticamente se mantuvo, ya que apenas bajó 0,01% y cerró en 4,3157 reales. En el mes el dólar en Brasil lleva una suba de 1,08% y en el año aumenta 7,07%.



En el sentido contrario, en Argentina el dólar oficial subió 0,34% y cerró en 61,669 pesos argentinos, un nuevo máximo histórico. En el mes la moneda estadounidense en Argentina lleva un alza de 2,19% y en el año se incrementa un 2,97%.

En el segmento marginal, el dólar blue subió un 0,32%, a 76,00/77,00 pesos argentinos. El arbitraje con activos, usado para fugar capitales ante los estrictos controles de cambio que mantuvo el gobierno de Alberto Fernández (llamado “contado con liquidación”), se negoció con sesgo bajista a unos 82,81 pesos argentinos.



A nivel global, el euro operaba ayer cerca de mínimos de tres años por el temor de los inversores a un debilitamiento del crecimiento en la región, mientras que los esfuerzos chinos para limitar los daños por el brote del coronavirus parecían calmar a los mercados. El euro avanzó levemente hasta los US$ 1,0845 en las primeras operaciones, pero tocó antes los US$ 1,0817, su cota más reducida desde mediados de 2017. (Con información de Reuters)