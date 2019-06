El dólar alcanza un máximo sin que el BCU intervenga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar subió 0,68% ayer y cotizó en promedio a $ 35,303 un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso como moneda. Más allá de que se trata de un hecho anecdótico ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido, es significativo el nuevo nivel del billete verde.

Es que en todo mayo, el Banco Central (BCU) intervino con ventas de dólares (US$ 570,8 millones) y con una operación de recompra de deuda para que la moneda estadounidense no pasara de los $ 35,2. Sin embargo, ayer superó ese umbral y el BCU no estuvo en el mercado de cambios.



En lo que va de junio, el dólar interbancario sube 0,14% y en lo que va del año 8,99%.



Durante toda la jornada, la divisa estadounidense se movió por encima de los $ 35,2, entre $ 35,30 y $ 35,33 para cerrar en este último precio.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se negociaron US$ 15,5 millones en 37 transacciones.



Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 7 centésimos tanto a la compra como a la venta para cerrar en $ 34,55 y $ 36,05 respectivamente.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense se incrementó 0,3% y finalizó en 3,87 reales. Con respecto al cierre del año pasado, el dólar una baja de 0,08%.



En igual sentido, en Argentina el dólar subió, aunque mínimamente, 0,07% y finalizó en 44,93 pesos argentinos. En lo que va del año el dólar acumula una suba de 19,2%. A nivel global, el dólar bajó ayer antes del reporte de empleo del gobierno de Estados Unidos que se conocerá hoy, en el que analistas esperan que muestre una desaceleración del crecimiento y será revisado con atención por el mercado debido a las expectativas de que haya un recorte de tasas de interés en 2019.



El reporte de nóminas de pago no agrícolas de Departamento del Trabajo incluye a los sectores público y privado, que habrían sufrido una caída en mayo según un sondeo de Reuters entre economistas.



El índice dólar, que compara al billete verde con otras seis monedas relevantes cayó un 0,30% a 97,030, continuando con su tendencia a la baja de esta semana presionado por datos débiles, tensiones comerciales persistentes y comentarios de miembros de la Reserva Federal que han generado expectativas de un recorte de las tasas de interés.



La caída del dólar se aceleró por el avance del euro, después de que el Banco Central Europeo se abstuvo de insinuar un recorte de tasas de interés.



Con información de Reuters