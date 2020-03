El dólar alcanzó su mayor racha de subas desde fines de 2018 y el BCU intervino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar subió ayer por 15ª jornada con intervención del Banco Central (BCU) para suavizar el alza. Así llegó a la racha de aumentos más prolongada desde fines de 2018. El incremento en estos 15 días fue de un 14,53% .

Ayer el dólar interbancario subió 0,41% y se negoció en promedio a $ 43,414. En lo que va del mes el aumento es de 10,89% y en el año sube 16,28%.



La divisa estadounidense cotizó ayer entre $ 43,25 y $ 43,60 para cerrar en $ 43,53.



El Banco Central intervino en el mercado de cambios ayer de forma de contener la suba del dólar, mediante la venta de US$ 4,6 millones. Esto sumado a la ventas de los días previos hacen un total de US$ 55,6 millones (US$ 27,4 millones spot y US$ 28,2 millones futuros) mientras que en enero y febrero (con presiones a la baja de la divisa estadounidense) el BCU compró US$ 485,2 millones.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 74 transacciones por US$ 36,2 millones.



Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió 15 centésimos a la compra y 25 centésimos a la venta para cerrar en $ 42,65 y $ 44,45 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 0,1% y cerró en 4,6738 reales. En el mes, la moneda estadounidense en Brasil sube 3,89% mientras que en el año aumenta 15,96%.



En el sentido opuesto, en Argentina el dólar oficial subió 0,13% y cerró en 62,67 pesos argentinos. En el mes lleva un alza de 0,74% y en el año de 4,64%.



El riesgo país en Uruguay, medido a través del UBI (Uruguayan Bond Index), volvió a subir en el día de ayer. El valor del índice fue 204 puntos básicos, 15 puntos por encima del valor del martes.



En términos porcentuales la suba fue de 8% y se dio principalmente por una caída en el precio de los bonos uruguayos. En comparación con el cierre del año pasado el UBI subió 74 puntos básicos, un incremento de 45%.