El dólar con aumento del 0,3% en la plaza uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el segundo día hábil del 2020 y a diferencia de lo ocurrido el jueves, el dólar interbancario cotizó al alza y registró una suba de 0,3% respecto al día anterior. Ayer finalizó la jornada con un valor promedio de $ 37,307.

De esta manera, la variación mensual y en el año de la divisa muestra una leve baja de 0,08%. En tanto, en la semana el billete verde acumuló un incremento “punta a punta” de 0,39%.



Durante la jornada la divisa estadounidense cotizó a precios que oscilaron entre $ 37,25 y $ 37,35 para cerrar finalmente en el máximo.



El Banco Central (BCU) no intervino ayer en el mercado de cambios. El año pasado la autoridad monetaria tuvo un rol activo para contener al dólar con ventas netas por US$ 1.040 millones.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la jornada se realizaron 28 transacciones por US$ 12,8 millones. En la semana, hubo 170 operaciones por US$ 92,6 millones. El lunes fue el día de mayor operativa con 128 transacciones por US$ 72,3 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 10 centésimos y cotizó a la compra en $ 36,6 y a la venta de $38,1. La variación “punta a punta” semanal fue de 15 centésimos al alza.



En el mismo sentido evolucionó el dólar en Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria. Allí la divisa presentó una suba de 0,77% ayer al cotizar en 4,0522 reales. En el año 2020 el dólar en Brasil acumula un aumento de 0,53%.



Mientras que en Argentina la moneda estadounidense cotizó de forma estable respecto al día anterior y cerró en 59,815 pesos locales.