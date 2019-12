El dólar aumentó 15% “punta a punta” en el año, la mayor suba desde 2015

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el año que finaliza el dólar en Uruguay mostró una evolución con oscilaciones y con una activa presencia en el mercado del Banco Central (BCU), registrando una variación “punta a punta” de 15,27% que significó un incremento de $ 4,95 en su valor.

Ayer fue el último día de operativa del 2019 y el dólar interbancario cotizó en promedio a $ 37,336. En el primer día hábil del año había cotizado en $ 32,425.



El porcentaje de aumento anual es el mayor desde 2015. En efecto, en aquel año la divisa había mostrado una variación de 22,77%, para luego retroceder 2,07% y 1,68% en los dos años siguientes. En 2018 el billete verde mostró un incremento de 12,61%.



A su vez, el BCU continuó en 2019 con su política de intervenciones en el mercado cambiario para evitar oscilaciones bruscas del tipo de cambio.

Entre enero y marzo la autoridad monetaria compró US$ 501 millones, para luego en mayo realizar ventas en el mercado spot y de futuros que totalizaron US$ 583 millones para contrarrestar la presión compradora en el mercado.



En julio volvió a comprar dólares por US$ 44,1 millones, al tiempo que en agosto retomó las ventas y con intensidad, en coincidencia con el momento de fuerte devaluación de Argentina luego de las elecciones primarias -solo ese mes la divisa subió 35% en el país vecino, trayendo presiones alcistas para Uruguay-.

Cotización "punta a punta" del dólar

De hecho, sumando agosto, octubre y noviembre el Central acumuló ventas por US$ 1.004 millones. La autoridad monetaria culminó el año con compras por US$ 2 millones durante diciembre.



Al pasar raya a estas intervenciones, se observa que el BCU realizó en el año ventas netas por US$ 1.040 millones -producto de que vendió US$ 1.587 millones y que compró US$ 547,1 millones-.



Tomando todos los valores del año, el dólar interbancario tuvo su cotización mínima el primer día de operativa del 2019 y alcanzó el máximo el 28 de noviembre, cuando se negoció en promedio a $ 38,012.



A nivel mensual, tomando la cotización “punta a punta”, el dólar tuvo en agosto su mayor incremento, cuando registró una variación de 6,672%. Por el contrario, la baja mensual más pronunciada ocurrió en julio, cuando retrocedió 2,36%.



En cuanto al valor promedio mensual de la divisa, enero fue el mes más bajo al cotizar en $ 32,582 y el máximo ocurrió en noviembre, cuando se ubicó en $ 37,639.



El promedio de respuestas de los 12 analistas que participaron de la Encuesta de Expectativas Económicas de El País difundida ayer, mostró que el dólar cerrará el año próximo en $ 40,7. Los pronósticos oscilaron entre $ 39,6 y $ 42.

El mercado de cambios durante diciembre.

Durante el último mes del año, el billete verde tuvo la mayor racha a la baja desde octubre del 2009, al descender durante 10 días consecutivas y acumular una caída de 2,57%.



De las 20 sesiones del mes en que hubo operativa, en 13 la divisa retrocedió y en 6 aumentó, habiendo una sesión en que se mantuvo estable.



En el transcurso de diciembre, el dólar osciló entre un precio mínimo de $ 37 alcanzado el 24 de diciembre, y un máximo de $ 37,977 al que llegó el día 10.



Tomando los valores “punta a punta” del mes, la divisa tuvo una baja de 1,33% -desde julio que no había un retroceso en esta comparación-.

Valor de cierre mensual

Por su parte, el valor medio del dólar fondo promedio durante el último mes del año fue $ 37,592, un 0,12% inferior al registrado en noviembre. Se trató de la primera baja en este valor tras cotizar al alza en los cuatro meses anteriores.



Al público en las pizarras del Banco República el dólar cerró ayer con un valor de compra de $ 36,65 y de venta de $ 38,15. Esto implica una variación respecto al cierre de 2018 de $ 4,95 y $ 5,05 respectivamente. La variación mensual “punta a punta” fue a la baja en 40 centésimos.



A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron durante el mes 787 transacciones por un monto equivalente a US$ 401,7 millones.



La cotización promedio de la divisa ayer significó un aumento de 0,47% respecto a la sesión previa. La divisa estadounidense cotizó con precios que oscilaron entre $ 37,2 y $ 37,5 para cerrar finalmente en $ 37,4.



Durante la jornada Bevsa tuvo un total de 128 transacciones por US$ 72,3 millones, siendo el día de mayor operativa en el mes.

El dólar en la región.

El dólar también tuvo un comportamiento alcista “punta a punta” en el año en los países vecinos, aunque con diferencias significativas en la magnitud, ya que mientras en Brasil se incrementó 4% en Argentina lo hizo 58,86%.



Ayer en el vecino del norte la divisa finalizó en 4,0307 reales con un descenso de 0,59% respecto al día anterior. En tanto, en diciembre mostró una baja acumulada de 4,58%.

En Argentina, el billete verde registró un ascenso de 0,1% respecto al cierre del viernes y finalizó en el mercado oficial a 58,89 pesos locales. Así, en el último mes del año el dólar retrocedió 0,08% en el vecino, aunque cabe consignar que desde fines de octubre se implementó un “cepo cambiario” que limita la adquisición de dólares. Las restricciones se incrementaron desde diciembre, cuando asumió la presidencia Alberto Fernández.



A pesar de la relevante devaluación del peso argentino en 2019, esta fue visiblemente inferior a la registrada en 2018, cuando el dólar subió su cotización 102,15% en Argentina.