El dólar aumentó por tercer día consecutivo sin intervención del Banco Central

El dólar interbancario presentó una mínima suba ayer y cerró en un valor promedio de $ 37,34. La variación respecto al día anterior fue de 0,04% y se trató de la tercera suba consecutiva de la divisa estadounidense.

Así, en octubre el billete verde muestra un incremento acumulado de 1,09% mientras que en lo que va del año aumentó un 15,28%.



El Banco Central (BCU) no intervino en la pasada jornada, a diferencia de lo hecho en los días previos. Es que la autoridad monetaria lleva vendidos en el mes US$ 202,1 millones para contener la suba del dólar.



La divisa estadounidense cotizó ayer con precios que oscilaron entre un mínimo de $ 37,32 y un máximo de $ 37,35 para cerrar finalmente en el valor más alto.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total 26 transacciones por US$ 13,5 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar cotizó con una nueva suba. La variación respecto al día anterior fue de dos centésimos, finalizando con un valor de compra de $ 36,6 y de venta de $ 38,1.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense subió nuevamente al cerrar en 4,1714 reales, con una variación de 0,54% respecto al día anterior. En lo que va de octubre el dólar en Brasil aumentó un 0,17% y en el año el alza acumulada es 7,63%.



En el caso de Argentina, el dólar cotizó con una nueva suba de 0,13% y cerró en el mercado oficial con un valor de 58,35 pesos. En octubre la divisa estadounidense acumula una suba de 1,32% en el país vecino y en el año el alza llega a 54,77%.



A nivel internacional, el billete verde descendió. Según el índice dólar, que mide a la moneda contra otras seis importantes divisas, perdió un 0,30% en la pasada jornada. Esa baja estuvo explicada por un reporte de ventas minoristas en Estados Unidos que mostró una imagen sombría de la economía, dado que cayó por primera vez en siete meses.



Esto último respaldó los argumentos para nuevos recortes de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), a menos de dos semanas de su próxima reunión. (Con información de Reuters).