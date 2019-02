Dólar bajo ayer pero subió 0,3% en semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario bajó mínimamente ayer, 0,04% al negociarse en promedio a $ 32,572. Pero, en la semana (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo) registró un alza de 0,32%.

Así, acumula en febrero un incremento de 0,29% y de 0,56% en lo que va del año.



Ayer, el billete verde osciló entre $ 32,56 y $ 32,58, para cerrar en el mínimo.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense bajó dos centésimos, tanto a la compra como a la venta, al cerrar en $ 31,86 y en $ 33,26 respectivamente.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron ayer en total 35 transacciones por un monto equivalente a US$ 14,2 millones. Durante la semana se operaron US$ 121.56 millones.



El Banco Central (BCU) intervino en la jornada comprando US$ 600.000, al igual que en los días previos (con excepción del jueves) con el objetivo de mantener el tipo de cambio en nivel deseado.



En la semana, la autoridad monetaria adquirió US$ 57,1 millones. En lo que va del año, las compras del BCU ascienden a US$ 318 millones.



En Brasil -principal mercado de referencia en materia cambiaria- el dólar se negoció en 3,7184 reales con una mínima baja de 0,02%. En la semana aumentó 1,34%, pero en lo que va del año cae 4,06%.



En sentido opuesto, en Argentina el dólar subió 0,8% y finalizó en 37,85 pesos argentinos. En la semana registró un crecimiento de 1.83% y con respecto al cierre del 2018 la suba es de 0,4%.



A nivel internacional, el dólar subió levemente el viernes en la comparación frente a seis monedas relevantes y cerró su mejor semana en seis meses, debido a que los operadores bus- caron la seguridad del bille-te verde en medio de preo-cupaciones sobre el debili-tamiento de la economía global.



En efecto, el índice dólar subió 0,13% ayer, mientras el ascenso en la semana fue 1,1%, su mayor alza semanal desde el 10 de agosto de 2018, cuando se disparó un 1,28%. El euro se mantuvo cerca de un mínimo de dos semanas y del nivel de soporte de US$ 1,13.