El dólar bajó ayer y tuvo descenso semanal de 0,55%

El dólar interbancario cayó ayer al negociarse en promedio a $ 28,357 —una baja de 0,06% con respecto al jueves— y como consecuencia acumuló en la semana un descenso de 0,55%. En lo que va de enero, la reducción del valor de la divisa alcanza el 1,41%.

Para sostener el precio del dólar y evitar una caída más brusca, el Banco Central (BCU) ha realizado fuertes intervenciones en el mercado desde que inició el año. Ayer no hizo compras por segunda sesión en 2017, pero en la semana adquirió en total US$ 162,7 millones —9,4% más que en la semana anterior, cuando había comprado US$ 148,6 millones—. Mientras que en lo que va del año la autoridad monetaria lleva adquiridos US$ 537,3 millones.

Durante la pasada jornada, al público en las pizarras del Banco República (BROU), la moneda estadounidense cayó un centésimo tanto a la compra como a la venta en comparación a la sesión del jueves, para cerrar en $ 28,02 y en $ 28,72 respectivamente. A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total 78 transacciones por un monto equivalente a US$ 35,78 millones. Ayer el billete verde osciló entre un precio mínimo de $ 28,34 y un precio máximo de $ 28,37, para cerrar en el valor máximo alcanzado. Durante la semana el monto operado ascendió a US$ 272,17 millones.

En Brasil —principal mercado de referencia en materia cambiaria— el dólar finalizó a la baja y se negoció en 3,1402 reales con un descenso de 0,311%. En dirección opuesta, en Argentina el dólar cerró con un incremento de 0,15% y cotizó en 19,4933 pesos argentinos.

Guerra de divisas.

El miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Benoit Coeuré, alertó ayer en Davos sobre una posible "guerra de divisas, lo último que el mundo necesita", en referencia a la fuerte caída del dólar provocada por un comentario del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.

El funcionario aseguró el pasado miércoles en el Foro Económico Mundial que "un dólar débil es bueno para el comercio, y a largo plazo la fortaleza de la divisa es un signo de fortaleza de la economía".

El efecto en el mercado de divisas fue inmediato, hasta el punto de que tuvo que puntualizar que a largo plazo apuesta por la fortaleza de la moneda estadounidense, entre otras razones porque es la moneda de las reservas. "Y lo seguirá siendo, teniendo en cuenta la fortaleza y la confianza en los mercados estadounidenses", dijo.

El presidente del BCE, Mario Draghi, criticó el jueves con dureza a Mnuchin, aunque sin mencionarlo, al señalar que no se usa el tipo de cambio para tener ventajas comerciales.

La polémica llegó a una mesa redonda ayer en el Foro de Davos, en la que además de Benit Coeuré participaron el presidente del banco suizo UBS, Axel Weber, el fundador de Bridgwater, Ray Dalio, y la gobernadora del Banco Central de Suecia, Cecilia Skingsley. CON INFORMACIÓN DE EFE