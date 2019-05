El dólar baja tras el anuncio que hizo el Banco Central para contener su suba

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El día posterior al anuncio del Banco Central de una medida para contener el avance del dólar, la moneda estadounidense bajó ayer, a contramano de Argentina y Brasil.

El dólar interbancario bajó 0,2% y se negoció ayer en promedio en $ 35,21. En lo que va del mes, acumula un alza de 0,66% mientras que en lo que va del año la suba es de 8,71%.

Durante la jornada, la moneda estadounidense se movió entre $ 35,19 y $ 35,30 para cerrar en el mínimo.

Esa fue la reacción a la medida que el BCU comunicó en la tarde del miércoles (cuando ya había cerrado la operativa) para quitar presión al alza del billete verde. La misma consiste en una oferta de recompra de Letras de Regulación Monetaria en pesos que vencen este año y da a los inversores que las tienen, la opción de pagarles con dólares.

El BCU busca que los inversores que quieren cambiar su portafolio de pesos a dólares, lo puedan hacer entregando las Letras y recibiendo la moneda estadounidense, sin necesidad de que pasen por el mercado de cambios. Así, evita que presionen al alza al precio del dólar al quitar demanda por el billete verde.

Ayer, a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 27 transacciones por US$ 10,9 millones. El BCU no intervino en el mercado de cambios por segunda vez en lo que va del mes. De todas formas, en 16 días de operativa en mayo, el Central vendió US$ 570,8 millones para amortiguar la suba de la moneda estadounidense.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 11 centésimos al cerrar en $ 34,44 y en $ 35,94, compra y venta respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,71% y se negoció en 4,05 reales. En lo que va del mes acumula un incremento de 2,69%, mientras que en lo que va del 2019, el aumento es de 4,43%.

En el mismo sentido, en Argentina el dólar tuvo un alza ayer de 0,42% al cerrar en 45,09 pesos argentinos. En lo que va de mayo, la suba es de 2,13%. Frente al cierre de 2018 registra un incremento de 19,6%.

A nivel global, el dólar bajó ayer luego de que tocó su nivel más alto en dos años, debido a que la amenaza de repercusiones económicas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China elevaron las expectativas de un recorte de tasas de interés este año. El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense contra seis divisas bajó 0,16% ayer.

(Con información de Reuters).