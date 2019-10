El dólar baja sin la intervención del Banco Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario cotizó a la baja ayer (-0,13%), luego de tres subas consecutivas y cotizó en promedio a $ 37,453. Eso ocurrió sin la intervención del Banco Central, tras ocho jornadas consecutivas donde vendió dólares para intentar contener el avance de la divisa. La ventas en lo que va del mes alcanzan a US$ 425,5 millones.

En el mes la divisa acumula un alza de 1,39% y lo que va del año, el dólar se incrementa un 15,63%. Ayer, el billete verde cotizó con precios que oscilaron entre $ 37,40 y $ 37,49 para cerrar en $ 37,48.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 27 transacciones por US$ 14,4 millones, lo que pauta un mercado más tranquilo tras el anuncio de medidas en Argentina.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó dos centésimos y cerró a $ 36,73 a la compra y a $ 38,23 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense subió 0,38% y cerró en un valor de 3,9946 reales. En octubre el dólar en Brasil cae un 4,08% y en el año 2019 el alza acumulada es de 3,07%.



En sentido opuesto, en Argentina el dólar cotizó con una leve caída de 0,05% por segunda jornada y cerró en el mercado oficial en un valor de 59,47 pesos argentinos. En el mes de octubre la divisa estadounidense en este país acumula una suba de 3,26% y en el año de 57,75%.

A su vez, ayer también bajó el dólar en el mercado paralelo un 10,45%, a 65/67 pesos argentinos. Hubo controles oficiales en el centro financiero de Buenos Aires, que aplacaron los negocios marginales.



El Banco Central argentino dispuso desde esta semana un límite de compra de apenas US$ 200 por mes a través de cuentas bancarias y de US$ 100 para la adquisición en efectivo, con la idea de preservar las reservas. Hasta el viernes se podían comprar libremente hasta US$ 10.000 mensuales.