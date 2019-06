Dólar con baja leve en Uruguay y se debilita en el mundo.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario bajó ayer al cotizar a un valor de $ 35,35, con una caída de 0,15% respecto al día anterior. En lo que va del año la moneda estadounidense acumula una suba de 9,14%, y la variación durante junio es al alza en 0,28%.

Durante la jornada, el billete verde se movió por encima de los $ 35, entre un precio mínimo de $35,33 y un máximo de $35,38 para cerrar finalmente en $ 35,36.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se negociaron en total US$ 22,3 millones en 51 transacciones el martes. El Banco Central (BCU) no intervino en el mercado cambiario, al igual que en las últimas tres jornadas. Sí lo hizo de manera activa en mayo, cuando vendió US$ 570,8 millones y realizó una operación de recompra de deuda en dólares.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar cotizó levemente a la baja tanto a la compra como a la venta, cerrando en $ 34,61 y $ 36,11 respectivamente. En términos porcentuales la variación fue de -0,14% para ambas cotizaciones.

Región

En Brasil, el principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense finalizó en 3,87 reales con una baja de -0,32% respecto al cierre de la jornada anterior. En comparación al cierre del año pasado, el real acumula una baja de -0,24%.

En el mismo sentido, en Argentina el dólar bajó con respecto a la jornada anterior al cotizar en 44,7 pesos argentinos, esto implica una variación porcentual de -0,45%. En lo que va del año el peso argentino acumula una suba de 18,57%.

Mundo

El índice dólar bajó ligeramente el martes porque los inversores se centraron en la guerra comercial entre Estados Unidos y China y en datos económicos, en busca de señales sobre el crecimiento y de si es probable que la Reserva Federal (Fed) reduzca las tasas de interés en los próximos meses.

La confianza en el mercado mejoró el lunes, después de que Estados Unidos llegó a un acuerdo con México el viernes para evitar la imposición de aranceles. Sin embargo, la tensión entre Estados Unidos y China, y la posibilidad de que el presidente Donald Trump intente imponer aranceles a Japón y Europa continúan afectando la toma de riesgos.

A los inversores les preocupa que las guerras comerciales perjudiquen el crecimiento mundial y aumente la probabilidad de que el banco central de Estados Unidos tenga que reducir las tasas de interés para estimular el crecimiento.

Datos del martes mostraron que los precios al productor en Estados Unidos subieron por segundo mes consecutivo en mayo, pero las presiones inflacionarias seguían siendo moderadas.

Las crecientes apuestas sobre un recorte en las tasas también han llevado a los inversionistas a aumentar las tenencias de otras monedas.

(Con información de Reuters).