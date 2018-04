El dólar baja por segunda semana consecutiva un 0,17%

El dólar interbancario se negoció ayer a la baja al cotizar en promedio a $ 28,256 con un descenso de 0,07%. Como resultado, la divisa registró una caída semanal (la segunda consecutiva) de 0,17% —cifra similar a la semana previa— y con ello acumula una caída de 0,35% en abril y de 1,77% en lo que va del año. En tres de las cinco sesiones de las que hubo operativa el Banco Central (BCU) intervino en el mercado y compró en la semana US$ 45 millones, un 37,3% del total operado. De este modo asciende a US$ 136,1 millones lo que la autoridad monetaria lleva adquirido en el mes y esta cifra asciende a US$ 1.414 millones si se considera desde inicio del año.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense bajó ayer apenas dos centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 27,76 y en $ 28,76 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total 21 transacciones por un monto de US$ 10,19 millones. Durante la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio menor de $ 28,25 y un precio mayor de $ 28,27, para finalizar en el valor mínimo alcanzado.

En el transcurso de la semana se realizaron 211 transacciones por US$ 120,49 millones. En Brasil —principal mercado de referencia cambiaria— el dólar se negoció en 3,4261 reales con un aumento de 0,53%. En igual dirección pero en menor medida se movió la divisa en Argentina, al finalizar en 20,2077 pesos argentinos con un incremento de 0,19%.

El índice dólar que mide la fuerza del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas subió ayer un 0,03% a 89,78.[Con información de Reuters]