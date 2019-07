Dólar baja 2,4% en la semana y está en $ 34

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer el dólar interbancario subió por segunda jornada consecutiva después de cotizar cinco días a la baja. La suba fue de 0,09% al cotizar en promedio a $ 34,174. En las semana la moneda estadounidense cayó 2,4%. En lo que va de julio la divisa cae 2,87% y en el año acumula una suba de 5,51%.

El Banco Central no intervino en el día de ayer. En la semana la autoridad monetaria intervino en el mercado de cambio spot y a futuro. En el primero de los mercados compró US$ 4 millones el miércoles. A futuro realizó operaciones por un total de US$ 23 millones y con eso considera que envió una “señal”.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en la semana 302 transacciones por un monto de US$ 145,2 millones. Solo ayer se realizaron 123 transacciones por US$ 62,2 millones, siendo el día de mayor operación.



Durante la jornada, la divisa estadounidense cotizó entre $ 34,12 y $ 34,26 para cerrar en $ 34,15.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 18 centésimos, para cerrar a la compra en $ 33,42 y a la venta en $ 34,92.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense bajó 0,29% ayer al finalizar en 3,77 reales. En la semana el billete verde subió 0,9% y respecto al cierre del año pasado, acumula una baja de 2,62%.



En igual sentido en Argentina el dólar bajó levemente ayer, 0,05% y cerró en 43,35 pesos argentinos. La variación semanal de la divisa fue al alza en 2,19% y en comparación al cierre del 2018 la moneda estadounidense acumula una suba de 14,99%.



El dólar trepó hasta máximos de dos meses ayer, luego de que datos que mostraron que la economía de Estados Unidos se desaceleró menos de lo esperado en el segundo trimestre no alteraron las perspectivas de que la Reserva Federal recortará las tasas por primera vez en una década la próxima semana. El índice dólar, que compara al billete verde con una canasta de seis destacadas monedas, subió un 0,2%, a 98,009.



Con información de Reuters