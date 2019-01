Dólar baja en la semana pese a compras del BCU

El dólar interbancario bajó 0,15% ayer, pese a la intervención del Banco Central (BCU), y cotizó en promedio a $ 32,606. En la semana (al comparara la cotización de ayer con la del viernes previo), registró una caída de 0,52%.



En tanto, en lo que va del año, la moneda estadounidense aumenta 0,67%.



Durante la jornada, la divina apenas se movió entre $ 32,60 y $ 32,62, para cerrar en $ 32,61.



El Banco Central sigue interviniendo para sostener al tipo de cambio. Ayer, la autoridad monetaria adquirió US$ 18,1 millones y ascendió a US$ 77,1 millones lo comprado en la semana (la mayor parte el jueves, con US$ 49,2 millones).



En lo que va del año, las compras del Central totalizan US$ 84,8 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total 58 transacciones ayer por un monto equivalente a US$ 34,75 millones. Durante la semana se operaron US$ 176,16 millones, con una fuerte operativa el día jueves donde se negoció el 48% de este monto.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense bajó tres centésimos ayer tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 31,91 y en $ 33,31 respectivamente.



En la región, la divisa estadounidense también cayó ayer. En Brasil, el dólar se negoció en 3,7486 reales con un descenso de 0,28%. En lo que va del año la caída es de 3,28%.



En el mismo sentido, en Argentina el dólar cerró con un descenso de 0,34% en 37,58 pesos argentinos. En lo que va del año, la baja es de 0,32%.



A nivel global, el dólar subió ayer frente a otras monedas importantes y registró su primera ganancia en el año.



El índice dólar (que lo compara frente a una canasta de seis monedas relevantes) subió un 0,3% ayer, a 96.352.



En la semana subió 0,68%, su primer avance semanal desde mediados de diciembre.